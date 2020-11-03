Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya başladı.
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayanyurdu mezrasında kasım ayında kar yağışı etkili oldu.
Dağların ve arazinin beyaza büründüğü mezrada kar yağışına hazırlıksız yakalanan hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı.
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