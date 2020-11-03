Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 6 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 6 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 6 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu müsabakasında BB Erzurumspor, Karbel Karaköprü Belediyespor’u 62 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko’nun ara pasında topla buluşan Rashad ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10
34. Hamroun’un pasıyla topla buluşan Mücahit ceza sahasına girdi sert vurdu kaleci Ersel’den dönen topu takip eden Mücahit ikinci kez sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 20
43. dakikada Osman’ın caza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü, dönen topla buluşan Rashad ceza sahasında uygun durumda olan Hamroun’u gördü. Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 30
45+1. dakikada Hamroun’un korner atışı sonrası ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Mina sert vurarak topu ağlara gönderdi. 40
47. dakikada Rashad’ın pasıyla topla buluşan Obertan sert vurarak ağlara gönderdi. 50
51. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Umut’un ortasında topa uçarak kafayı vuran Emre, ağları sarstı. 51
55. dakikada BB Erzurumspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat’ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan sert vurarak topu filelere gönderdi. 61
73. dakikada Umut’un ortasında arka direkte topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi. 62

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Sinan Bilem xxx, İsmail Semih İleri xxx
BB Erzurumspor: Kayacan xx (Batuhan dk. 60 x), Sissoko xxx, Rashad xxx, Hamroun xxx, Buumal x (Obertan dk. 46 xxx), Gökhan xx, Sadiku x, Mina x (Teikeu dk. 46 xx), Mücahit xx (Kaan dk. 60 xx), Murat xxx, Osman xxx
Yedekler: Donald, Leo, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Karbel Karaköprü Belediyespor: Ersel x, Nuh xx (İbrahim dk. 46 x), Metehan xx (Vedat dk. 46 x), Umut xxx, Erdi xx (Rauf dk. 76 x), Emirhan xx (Haydar dk. 46 x), Hail xx, Emre xx, Hakan xx, Tolunay xx (Taner dk. 66 x), Tugay xx
Yedekler: Muhammed, Ozan,
Teknik Direktör: İsmail Doğan
Goller: Rashad (dk. 8), Mücahit (dk. 34), Hamroun (dk. 43), Mina (dk. 45+1), Obertan (dk. 47 ve 51) (BB Erzurumspor), Emre (dk. 51 ve 73) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı kart: Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor ...
Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Erzurumlu şehidin ismi Atatürk Lisesi’nde yaşatılacak
YEREL HABERLER Erzurumlu şehidin ismi Atatürk Lisesi’nde yaşatılacak
Erzurum’da sağanak yağmur etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum’da sağanak yağmur etkisini sürdürüyor
Milletvekili Aydemir Erzurum projelerini sundu Kültür ve Turizm Bütçesinde Erzurum gündemi Aydemir’den 93 Harbi Müzesi talebi Aydemir’den Büyükşehir projelerine övgü Aydemir Erzurum’un farkındalığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Erzurum projelerini sundu Kültür ...
Aydemir: ‘Biz “Lawrence”leri bilen Milletiz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Biz “Lawrence”leri bilen Milletiz’
Times Hıgher Educatıon’da başarılı alanlar açıklandı Atatürk üniversitesi ilk 500 içinde yer aldı
YEREL HABERLER Times Hıgher Educatıon’da başarılı alanlar ...
2020 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı ilan edildi
YEREL HABERLER 2020 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ...
Prof. Dr. Akçay, ’Meme kanserinde erken teşhis çok önemli’
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akçay, ’Meme kanserinde erken teşhis çok ...
Olur İlçesine bağlı 10 mahalle yolu asfalt oldu
YEREL HABERLER Olur İlçesine bağlı 10 mahalle yolu asfalt oldu
Erzurum’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama
Çelebispor’da tekmeler kuşak için kalktı
YEREL HABERLER Çelebispor’da tekmeler kuşak için kalktı
Soğuk Zincir Süt Kurulum değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Soğuk Zincir Süt Kurulum değerlendirme toplantısı ...
Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
CHP İl Başkanı Oğuz, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinliyor
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Oğuz, esnaf ve çiftçinin sorunlarını ...
Zirveye Türkiye-Azerbaycan bayrağını astılar
YEREL HABERLER Zirveye Türkiye-Azerbaycan bayrağını astılar
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Palandöken’e kar yağdı
YEREL HABERLER Palandöken’e kar yağdı
Güven: “Türk Birliğinin mutlaka hayat bulması gerekiyor”
YEREL HABERLER Güven: “Türk Birliğinin mutlaka hayat bulması ...
ESKER’den Erzurum Kadın Kooperatifi’ne tam destek
YEREL HABERLER ESKER’den Erzurum Kadın Kooperatifi’ne tam destek
Geçmiş olsun İzmir Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İzmir’de meydana gelen depremin ardından bir mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Geçmiş olsun İzmir Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Atatürk Üniversitesi Senatosundan kınama mesajı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Senatosundan kınama mesajı
Türkiye’nin Yeni Arama Kurtarma Derneği, TAMGA
YEREL HABERLER Türkiye’nin Yeni Arama Kurtarma Derneği, TAMGA

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X