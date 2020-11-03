BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

Salih TEKİN / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilen, İsmail Semih İleri
BB ERZURUMSPOR: Kayacan (Dk. 60 Batuhan) Osman, Murat Uçar, Mina (Dk. 46 Teikeu), Petrus (Dk. 46 Obertan), Mücahit Albayrak (Dk. 60 Kaan), Gökhan, Hamroun, Sissoko, Rashad Muhammed, Sadiku
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel Nuh, Metehan, Umut, Erdi (Dk. 76 Rauf), Emirhan, Halil, Emre, Hakan, Tolunay (Dk. 68 Taner), Tugay
GOLLER: Dk. 8 Rashad Muhammed, Dk. 34 Mücahit Albayrak, Dk. 45+4 Hamroun, Dk. 45+8 Mina, Dk. 47 Dk. 54 Obertan (BB Erzurumspor) Dk. 51 Dk. 73 Emre (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Nuh (Karbel Karaköprü Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Eleme Turu maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 3´üncü Lig ekibi Karabel Karaköprü Belediyespor´u 6-2 yenerek bir üst tura yükseldi.8´inci dakikada Sissoko´nın pasıyla topla buluşan Rashad Muhammed, sağ kanattan ceza sahasına girerken sert vurdu, top ağlara gitti: 1-0.
16´ncı dakikada Tolunay´ın sert şutunu kaleci Kayacan kornerle önledi.
34´üncü dakikada ceza sahasına yaklaşan Mücahit Albayrak, kaleci Ersel´den dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. Golden sonra stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 7 dakikalık kesintinin ardından maç yeniden başladı.
45+4´üncü dakikada Osman Çelik´in direkten dönen şutunda topla buluşan Rashad Muhammed´in ortasında Hamroun, takımının 3´üncü golünü attı: 3-0.
45+8´inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mina´nın şutu ağlarla buluştu: 4-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
47´nci dakikada sol kanatta topla buluşan Obertan sert vurdu, top ağlara gitti: 5-0.
51´inci dakikada konuk ekibin atağında Emre, topu ağlarla buluşturdu: 5-1.
54´üncü dakikada Murat Uçar ceza sahası içindeki Obertan´ı gördü. Obertan, kendisinin 2´nci, takımının 6´ncı golümü kaydetti: 6-1.
73´üncü dakikada Emre, kaleci Batuhan´ın yanından takımının ve kendisini 2´nci golünü attı: 6-2.
Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç BB Erzurumspor´un 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-11-03 20:28:02
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