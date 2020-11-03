BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih TEKİN / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilen, İsmail Semih İleri

BB ERZURUMSPOR: Kayacan (Dk. 60 Batuhan) Osman, Murat Uçar, Mina (Dk. 46 Teikeu), Petrus (Dk. 46 Obertan), Mücahit Albayrak (Dk. 60 Kaan), Gökhan, Hamroun, Sissoko, Rashad Muhammed, Sadiku

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel Nuh, Metehan, Umut, Erdi (Dk. 76 Rauf), Emirhan, Halil, Emre, Hakan, Tolunay (Dk. 68 Taner), Tugay

GOLLER: Dk. 8 Rashad Muhammed, Dk. 34 Mücahit Albayrak, Dk. 45+4 Hamroun, Dk. 45+8 Mina, Dk. 47 Dk. 54 Obertan (BB Erzurumspor) Dk. 51 Dk. 73 Emre (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuh (Karbel Karaköprü Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Eleme Turu maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 3´üncü Lig ekibi Karabel Karaköprü Belediyespor´u 6-2 yenerek bir üst tura yükseldi.8´inci dakikada Sissoko´nın pasıyla topla buluşan Rashad Muhammed, sağ kanattan ceza sahasına girerken sert vurdu, top ağlara gitti: 1-0.

16´ncı dakikada Tolunay´ın sert şutunu kaleci Kayacan kornerle önledi.

34´üncü dakikada ceza sahasına yaklaşan Mücahit Albayrak, kaleci Ersel´den dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. Golden sonra stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 7 dakikalık kesintinin ardından maç yeniden başladı.

45+4´üncü dakikada Osman Çelik´in direkten dönen şutunda topla buluşan Rashad Muhammed´in ortasında Hamroun, takımının 3´üncü golünü attı: 3-0.

45+8´inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mina´nın şutu ağlarla buluştu: 4-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

47´nci dakikada sol kanatta topla buluşan Obertan sert vurdu, top ağlara gitti: 5-0.

51´inci dakikada konuk ekibin atağında Emre, topu ağlarla buluşturdu: 5-1.

54´üncü dakikada Murat Uçar ceza sahası içindeki Obertan´ı gördü. Obertan, kendisinin 2´nci, takımının 6´ncı golümü kaydetti: 6-1.

73´üncü dakikada Emre, kaleci Batuhan´ın yanından takımının ve kendisini 2´nci golünü attı: 6-2.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç BB Erzurumspor´un 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-11-03 20:28:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.