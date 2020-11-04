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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da 4 bin 702 araç devredildi

İHA

Erzurum’da 4 bin 702 araç devredildi

Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 65,37’den yüzde 64.56’ya geriledi.
TÜİK Eylül 2020 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum’da 3 bin 36 otomobil, 87 minibüs, 22 otobüs, bin 97 kamyonet, 78 kamyon, 51 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 326 traktör olmak üzere toplam 4 bin 702 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 65,37’den yüzde 64.56’ya geriledi.
Erzurum’un Taşıt Devir Payı
DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Eylül ayı bandında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 66,03, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,21, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,08, ülke toplamında ise yüzde 00,51’lik pay edindi.
Erzurum’un Otomobil Devir Payı
Erzurum’da Eylül 2020 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,58, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,35, ülke toplamında ise yüzde 0,46 oranında pay gösterdi.
Kudaka Bölgesi Devir Verileri
Eylül 2020 döneminde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 4 bin 677 otomobil, 145 minibüs, 30 otobüs, bin 517 kamyonet, 130 kamyon, 171 motosiklet, 9 özel amaçlı taşıt ve 442 traktör olarak toplam 7 bin 121 aracın devredildiği açıklandı. KUDAKA Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 65,67 olarak hesaplandı.
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri
TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 5 bin 886 otomobil, 321 minibüs, 42 otobüs, 2 bin 348 kamyonet, 289 kamyon, 306 motosiklet, 18 özel amaçlı taşıt ve bin 189 traktör olmak üzere toplam 10 bin 399 motorlu kara taşıtının devredildiği bildirildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 56,60 olarak kaydedildi.
Doğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri
TÜİK verilerine göre, Eylül 2020 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 17 bin 495 otomobil, bin 164 minibüs, 136 otobüs, 6 bin 610 kamyonet, 788 kamyon, 777 motosiklet, 34 özel amaçlı taşıt ve 2 bin 224 traktör olmak üzere toplam 29 bin 228 aracın devredildiği açıklandı. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 59,85 olarak kaydedildi.
Ülke Toplamı Devir Verileri
Türkiye’de dönemde 647 bin 573 otomobil, 17 bin 891 minibüs, 4 bin 158 otobüs, 142 bin 302 kamyonet, 19 bin 856 kamyon, 56 bin 315 motosiklet, bin 83 özel amaçlı taşıt, 26 bin 870 traktör olmak üzere toplam 916 bin 48 motorlu kara taşıtı el değiştirdi. Ülkede devri yapılan taşıt sayısı içinde otomobil payı yüzde 70,69 oldu.
Bölge İlleri Taşıt Devir Sayıları Dağılımı
Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda motorlu kara taşıtının devredildiği il 7 bin 555 araç devriyle Malatya oldu, bu ili 5 bin 880 devirle Elazığ, 4 bin 702 devirle Erzurum izledi. Eylül ayında Van’da 2 bin 734, Erzincan’da bin 986, Kars’ta bin 217, Muş’ta bin 206, Ağrı’da 864, Iğdır’da 759, Bitlis’te 744, Bingöl’de 713, Ardahan’da 438, Tunceli’de 212 ve Hakkari’de 218 motorlu kara taşıtı devredildi.
Bölge İlleri Otomobil Devir Sayısı Dağılımı
Erzurum motorlu kara taşıtlarında olduğu gibi otomobil devir sayısı yüksekliği bakımından da yine bölge illeri sıralamasında 3’üncü oldu. Dönemde Malatya’da 5 bin 174, Elazığ’da 4 bin 79, Erzurum’da 3 bin 36, Van’da bin 232, Erzincan’da bin 337, Kars’ta 494, Muş’ta 502, Ağrı’da 321, Iğdır’da 263, Bitlis’te 334, Bingöl’de 399, Ardahan’da 131, Tunceli’de 113 ve Hakkari’de 80 otomobil devredildi.
Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Eylül’de Yüzde 1,8 Arttı
Motorlu kara taşıtları verilerine göre; Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayına ait Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 22,6'sını motosiklet, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.
Aylık Değişim
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 49,2, kamyonette yüzde 26,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,7, traktörde yüzde 16,1, minibüste yüzde 5,2 artarken, otobüste yüzde 15,8, motosiklette yüzde 6,2 ve otomobilde yüzde 3,3 azaldı.
Yıllık Değişim
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,6 arttı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1360,0, kamyonda yüzde 271,1, kamyonette yüzde 256,4, traktörde yüzde 104,2, otomobilde yüzde 90,3, motosiklette yüzde 65,3 minibüste yüzde 18,6 ve otobüste yüzde 11,0 arttı.
Eylül Ayı Verileri
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Devir
Eylül ayında 916 bin 48 adet taşıtın devri yapıldı. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 70,7'sini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 6,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OcakEylül döneminde 736 bin 543 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece OcakEylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.
Yakıt Türü
OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,6'sı benzin yakıtlı oldu. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 49,6'sı benzin, yüzde 41,7'si dizel, yüzde 5,6'sı LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrittir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,0'ı LPG, yüzde 24,3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit olarak gerçekleşti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.
Motor Silindir Hacmi
OcakEylül döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 30,9'u 14011500, yüzde 24,9'u 15011600, yüzde 23,3'ü 1300 ve altı, yüzde 14,4'ü 13011400, yüzde 5,5'i 16012000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.
Renk
OcakEylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 196 bin 592'si beyaz renkli oldu. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 48,0'ı beyaz, yüzde 26,5'i gri, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 7,0'ı siyah, yüzde 6,9'u kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerde.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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