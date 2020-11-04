Milletvekili Aydemir eğitimde AK yaklaşımı paylaştı Aydemir: ‘Öğretmen kavramı çok mübarek bir kavram’ Aydemir: ‘Öğretmen Milli Eğitimin öznesidir’ Aydemir: ‘AK yolda varılacak tek adres erdem ve fazilettir’ Aydemir’den 3 Kasım kutlaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘3 Kasım, bizim için, Türk milleti için hakikaten tarihe çok özel bir sayfanın açıldığı tarih. AK iktidarın vesayet rejimlerine son verdiği ve “Vira bismillah.” dediği tarihin adıdır. Dolayısıyla bu tarihi millet adına kutluyorum, hayırlı, mübarek olsun. Allah’ın izniyle çok daha on sekiz yıllar geçireceğiz inşallah. ‘ dedi.

‘Ak yolda varılacak tek adres erdem ve fazilettir’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı görüşmelerinde söz alan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarının 18. Yıldönümüne vurgu yaptı.

Milletvekili Aydemir, ‘3 Kasım 2002’den bu güne çıktığımız AK yolda varılacak tek adresin erdem ve fazilet olduğuna iman edenlerdeniz. Bu eşsiz fırsatı bahşed Rabbimize nihayetsiz şükrediyoruz. ‘ mesajını verdi.

18 Yıllık Velud ve Üretken Süreç

18 yıllık sürecin çok velut, çok üretken geçtiğini belirten Milletvekili Aydemir, Ecdat izi üzerinde yürüdüklerini kaydederek, ‘ Bir vurgumuz var bizim: Büyüklerimiz, bize çok özel izler bırakmışlar. O izleri takip ettiğimiz zaman ufkumuz açılıyor, güzel noktalara varabiliyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir’den Fuzuli’nin Dizeleriyle Değerlendirme

AK iktidar döneminde içerde ve dışarda çok sayıda badireler atlatıldığı, çileli bir dönem geçirildiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Fuzûlî şöyle bir kayıt düşüyor, diyor ki: ‘Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilir/ Hakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân bilir/ Söylesem tesiri yok sussam gönül râzı değil/Çektiğim âlâmı bir ben bir de Allah’ım bilir. ‘ Evet, yani söylesek tesiri olmuyor, görüyorum ben yıllardır. Ha bire vurgu yapıyoruz ama görüyorum ki bir tesir peyda olmuyor. Ardı ardına her gün biteviye hakikatlerin tersyüz edilip ifade edildiğine şâhit oluyoruz. ‘ diye konuştu.

‘Milli eğitim bakanlığımız milleti ifade eden esaslı millî bir kurum’

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde, bir milletvekilinin MEB’in öğrencilere dağıttığı bilgisayarların tevziinde Belediyelerin katkı sunmak istedikleri, ancak buna mani olunduğu yolundaki iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Bilgi almadan, bir belgeye dayanmadan ki bilgi hemen burada ulaşılabilecek kadar yakında olmasına rağmen sırf kafaları karıştırma adına hakikatleri tersyüz etme adına burada dillendirildi. Neydi o? Efendim, Millî Eğitim Bakanlığı tablet dağıtıyor, böyle bir gayreti var ama belediyeler buna katkı sunmak istiyor, belediyeler de tablet öğrencilere vermek istiyor. Buna mâni olunuyor. Hiç alakası yok. Hangi belediye istemiş de Milli Eğitim mâni olmuş? Milli Eğitim Bakanlığımız milleti ifade eden esaslı millî bir kurum. ‘ ifadeleriyle tepki verdi.

Aydemir: ‘Öğretmen milli eğitimin öznesidir’

Sunumunda öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu, Milli Eğitimin öznesi durumunda bulunduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Öğretmen kavramı çok mübarek bir kavram. Öğreten tarzı hayata geçirmek de çok özeldir, çok önemlidir. AK Partı özellikle Biz öğretmeni eğitimin yani millî eğitimin esaslı öznesi olarak görüyoruz öğrencilerle beraber. Öğretmeni üç ordu tarifinin içerisinde çok esaslı bir yere koyuyoruz. Şanlı ordumuzun yanında bir de muallimlerden oluşan ordumuz var diyoruz. Öyle değil mi? Şehitlerimizden oluşan bir üçüncü ordumuz var diye hep altını çizip söylüyoruz. O derece mübarektir öğretmenler, öğretenler çünkü. Öğreten, o kıvam çok çok mühimdir ve dolayısıyla biz millî eğitimi, bu Bakanlığı çok daha özel noktalara koymuşuz ve ona göre bir işleyiş tarzımız var.’ dedi.

‘Olumsuzlukları Ak Parti’ye teşmil etmek haksızlıktır’

Öğretmen maaş ve ücretlerinin dolar bazında değerlendirilmesi ve Avrupa ülkeleriyle Türkiye’deki öğretmen gelirlerinin karşılaştırılması yolundaki değerlendirmeleri ele alan Milletvekili Aydemir, muhalefete ironi ile karşılık verdi. Milletvekili Aydemir, ‘Bir Milletvekilimiz, öğretmenlerin dolar bazında aldıkları maaşa vurgu yaptı. Öğretmenler dışarıda işte şu kadar dolarla maaş alırken Türkiye’deki aldıkları çok düşük mikyasta kalıyor gibi bir şey söyledi. Arkadaşlar, ara ara tefekkür etmek ara ara tezekkürde bulunmak çok lezzetli oluyor. Hakikaten yürürken hem ufkumuzu açıyor, hem yolumuzu aydınlatıyor. Bakın, burada biraz önce bir Muğla Milletvekilimiz konuşma yaptı. Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan çok sayıda ecnebi Avrupa ülkelerinden gelen yabancı menşeili insanlar var ve bunların kahir ekseriyeti de emekli. Niye bunlar geliyor, burayı niye tercih ediyorlar? Çünkü emekli olduktan sonra aldıkları maaşlar oralarda kifayet etmiyor. Dolarla aldığı maaşı siz söylüyorsunuz, asgari ücret dolar bazında şu kadar diyorsunuz; oradaki domates fiyatından hiç bahsetmiyorsunuz, oradaki ev kiralarından hiç bahsetmiyorsunuz, kaç dolar olduğunu söylemiyorsunuz değil mi? Bir de o tarafına bakacaksınız. Tek tarafına bakıp oradaki olumsuzluğu AK Parti’ye teşmil etmeniz bir büyük haksızlıktır. ‘ diye konuştu.

Aydemir’den Hakşinaslık Vurgusu

Sunumunun devamında icraatler değerlendirilirken hakşinas olunması gerektiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘ İşte, ben bunu söylüyorum ki hakşinas olalım, hakkı üstün tutalım, doğruları söyleyelim. Bunu yapmadığınız sürece millet zihninde yer bulamıyorsunuz. Hakikat neyse onu İki taraflı konuşacağız. Bakın, ne söylüyorum ben? Evet, dolar bazında aldığı maaşı söyle ama oradaki

harcama kalemlerinin de ne tuttuğunu eğer varsa, ehli vicdansak burada söyleyeceğiz. ‘ kaydını düştü.

‘Öğretmenlerimiz hakkı teslim ediyorlar’

AK Parti iktidarları döneminde eğitim ve öğretime verilen destek ve gerçekleştirilen yatırımlarla, eğitim kadrosuna verilen öneme dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Biz geldiğimiz noktada, hakikaten, eğitim kadrosuna neleri aktardığımızı, hangi noktadan alıp nerelere taşıdığımızı biliyoruz, bunları öğretmenlerimiz de biliyorlar ve hakkı teslim de ediyorlar, eğer ideolojik bir saplantısı yoksa; özellikle parantez açıyorum.’ dedi.

‘İmam Hatip Liselerimiz nitelikli eğitim ve öğretim veriyor’

Sunumunda İmam Hatip Okullarında eğitim niteliğinin düşük olduğu yolundaki iddialara sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Burada bir başkası “Çok sayıda imamhatip açıldı ama oradan yetişen öğrencilerin niteliğinde düşüklük var.” gibi, böyle, hüküm ifade eden cümleler kurdu. Tam tersi arkadaşlar, ben imamhatip mezunu değilim ama imam hatiplerden mezun olan özellikle şu son jenerasyon, genç jenerasyon çok parlak zekâlı, ülkemize, vatanımıza katkı sunan gençleri görüyorum ben, iftihar ediyorum. İmamhatiplerin eğitim müfredatı da değme fen lisesine, Anadolu lisesine taş çıkartacak kadar nitelik ifade ediyor. Dolayısıyla, buna da bir vurgu yapıyorum, altını çiziyorum.’ diye konuştu.

Engelli Öğretmen Atamaları

Engelli Öğretmen atamaları konusunda da görüşlerini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘ 3 binden 300’lere kadar düşürmüşüz engelli öğretmen açığını, böylesine bir kadro açmışız bu insanlarımıza. Biz sadece engellilere değil, hayatın hangi numunesine gitseniz insanı orijin noktasına koyuyoruz ve hizmet götürüyoruz; siyasi üslubumuz ve tarzımız da budur. ‘ dedi.

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