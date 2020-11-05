BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

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Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Mavibeyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

BB Erzurumspor, Göztepe ile cumartesi günü saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

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