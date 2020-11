Erzurum’da ‘Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim’ programı düzenlendi

Erzurum’da güvenlik korucularına yönelik ‘Hizmet İçi Eğitim’ programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Erzurum’da görev yapan güvenlik korucularına yönelik, vatan ve millet sevgisi gibi milli değerleri, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek, empati kurmak, hoşgörülü olmak, yardım sever ve merhametli olmak gibi konuları ele alan ‘Hizmet İçi Eğitim’ programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonunda düzenlenen programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, İçişleri Bakanlığı görevlisi Emre Baran, TEM Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Onur Çakmak, Erzurum Güvenlik Korucuları Başkanı Yunus Özkan ve güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Güvenlik Koruculuğu’ adlı kısa tanıtım filminin izletilmesiyle devam etti.

“Korucularımız bölgede terörün korkulu rüyaları olacaklardır”

Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca konuşmasında, “Korucular Daire Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın desteği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyin talimatları ile 2016 yılından bugüne kadar korucularımızın dönem meseleleri ile yakından ilgilenmekteyiz. Ekim ayı rakamları itibariyle 55 bin 600 güvenlik, 19 bin 371 görevli güvenlik olmak üzere toplam 74 bin 980 güvenlik korucumuz görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklar, maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu belirtmeliyim. Korucularımıza verdiğimiz destekler her zaman devam edecektir. Bu kapsamda görevlerini icra ederken Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, ülke çıkarlarına destek veren, çalışmalarımızın amacı ise milli ve manevi değerlerimizi zaten biliyoruz. Bu amaçta çalışmak, akademik alanda profesyonel destek sağlamak ve görevlerini daha şevkli yapmalarını sağlamaktır. Eğitime başlanılan ikinci sezonda ise 14 ilde bin 400 güvenlik korucumuza ulaşılması hedeflenmektedir. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay, Milli ve Manevi değerleri ile vatanın bölünmezliği uğruna can siper mücadele veren korucularımız bölgede terörün korkulu rüyaları olacaklardır” diye konuştu.

Erzurum ilinde 2017 yılında güvenlik korucusu alımının yapıldığını vurgulayan Yunus Özkan, “Güvenlik korucusu olarak vatanımıza ve milletimize daha kaliteli ve nitelikli görev yapmak, bu uğurda bizlere katkı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Jandarma Genel Komutanımıza teşekkür ederiz. Erzurum ilinde 2017 yılında güvenlik korucusu alımı yapılmıştır. 283 güvenlik korucusu görevine devam etmektedir. Terörle mücadelede birçok güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Birçok güvenlik korucusu arkadaşımız da gazilik unvanı almıştır” dedi.

Yıl sonuna kadar bin 400 korucuya ulaşmayı düşündüklerini kaydeden İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, “Ankara’dan sizlere selam getirdik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun bizlere talimatları korucularımızla bir araya geldiğinizde gönülden selamlarımızı iletiniz. İçişleri Bakanımızın talimatları ile 14 ilimizde korucularımıza yönelik eğitim programı düzenleniyor. Yılsonuna kadar bin 400 korucumuza ulaşmayı düşünüyoruz. Milli ve Manevi Değerler üzerine eğitim programları düzenleniyor bu gün de Erzurum’da devam edecek. Terörle mücadele bizim her daim en yakın kolluk kuvvetlerimizin yakınında olan fedakar ve cefakar şekilde terörle mücadelede bulunan güvenlik korucularımıza teşekkür ediyoruz “ şeklinde konuştu.

“Güvenlik korucularımız, polisimiz ve jandarmamız sayesinde bir tane dahi terörist bulunmamaktadır”

Erzurum’un Serhat kent olduğunu hatırlatan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gelen misafirlere Erzurum’a hoş geldiniz demek istiyorum. Erzurum Serhat kentidir. Erzurum hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde, hem de Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir kentteyiz. Dadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 58 gün ev sahipliği yapıyor. Bitti denen bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu külleriyle yeni bir devlet kuruluyor. Bedel ödemiş bir kenttir. Sizler de bu vatan için bedeller ödediniz. Şehitler verdik. Sizler sayesinde, polisimiz ve Jandarmamız sayesinde bir tane dahi terörist bulunmamaktadır. Terör ve terör olaylarının nerede ve ne şekilde olacağını tahmin edemeyiz. Her zaman tetikte olmak durumundasınız. Cumhurbaşkanımızın özverili ve güvenli duruşu sayesinde sınırlarımızı kontrol ediyoruz. 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı neyse Barış Pınarı da, Zeytin Dalı Harekatı da o kadar önemli bir harekattır. Mavi Vatan kavramına gelince, son zamanlarda bu konuyu konuşuyoruz. Bizlere Libya’da ne işiniz var diyenlere Mavi Vatanın önemini söyleyiniz. Akdeniz de biz ülke olarak varız. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kahraman ordumuzla, kahraman milletimizle sahip çıkmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Eğitimin başlaması adına eğitici olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ise Erzurumlu şairlerden, ozanlardan, Erzurum adına yazılan anekdotlardan ve beyitlerden bahsetti.

