Olur'da Okullar Caddesi asfalt oluyor

Olur ilçe merkezinde Okullar caddesi yolunun asfalt çalışmaları başladı.

Olur Belediyesi tarafından yapılacak olan asfalt çalışmaları kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan; “Olur ilçemize bağlı bir çok mahallemizin asfalt çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanırken önümüzdeki sezon asfalt çalışmalarımız devam edecek. Şuan Okullar caddemizin asfaltını atacağız, çocuklarımızı tozdan çamurdan kurtaracağız” dedi.

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