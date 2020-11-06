Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu

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Erzurum’un Olur ilçesinde sarp kayalar üzerindeki dağ keçileri yoldan geçen vatandaşlarca görüntülendi.

Erzurum’un Olur ilçesinde kayalıklar üzerindeki yabani dağ keçileri görüntülendi. Yoldan geçerken keçileri gören vatandaşlar keçileri bir süre izlediler. Sarp kayalarda süzülerek gezen keçiler daha sonra gözden kayboldu.

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