DOSİAD Erzurum Eylül Bülteni yayımlandı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Eylül 2020 dönemi Erzurum ekonomik performansını yorumladı.

DOSİAD Eylül ayı bülteninde Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı sermayeli şirket kurulumu, sermaye durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, devir sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri değerlendirildi. İşte veriler;

İHRACAT VE DIŞ TİCARET

DOSİAD Ağustos ayı Erzurum değerlendirme raporunda, ihracat bazlı gelişmelere dikkat çekildi. TİM verileri bazında ilden yapılan ihracat değeri artış performansını kararlı ve istikrarlı olarak sürdürürken, ilden 4 kıtada 41 ülkeye ihracat yapıldığı, sektörel bazda ise ihracat yapılan alanlarda çeşitlilik gösterildiği belirtildi.

TAŞIT VE KONUT

Kişisel harcama kaydında ve lüks sayılabilecek alımlarda artış devam etti. İlde trafiğe kayıtlı araç sayısı stabil durumundan sıyrılarak yükselişe geçti, buna paralel olarak ikinci el satışlarında da kayda değer pozitif gelişme gözlendi. Erzurum’da ekonomideki pozitif seyir adına diğer bir olumlu süreç de konut satışlarında yaşandı. İl’de ağustos döneminde konut satışları adeta patlama yaptı.

KAMU HARCAMALARI

Erzurum diğer dönemlerde olduğu gibi Ağustos döneminde de kamunun ekonomide odak oluşturduğu bir hareketlilik yaşadı. İlden tahsil edilen vergi değeri arttı, ilde gelirin gideri karşılama oranı ise yükseliş gösterdi. Kamu hizmet harcamalarında özellikle sağlık ve eğitim harcamaları yine önceliğini sürdürdü.

9 AYDA KURULAN ŞİRKET VERİLERİ

Bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Erzurum, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 36, bölge illeri sıralamasında ise 4’üncü sırayı aldı.

ERZURUM ORTALAMALARIN ÜSTÜNDE

2019 yılının Ocak Eylül ayına göre bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum’da yüzde 79,84, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 82,81, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 59,83, Doğu Anadolu Bölgesinde de yüzde 43,75 olarak gerçekleşti.

ERZURUM OCAK EYLÜL VERİLERİ

İlde bu yılın 9 ayında 232 şirket, 17 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak Eylül dönemi içinde 22 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 19 şirket, 10 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

ERZURUM YILLIK DEĞİŞİM

2019 yılının Ocak Eylül aylarına göre bu yılın 9 ayında Erzurum’da kurulan şirket sayısı yüzde 79,8, kooperatif sayısı yüzde 57,8, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 81,8 oranında arttı. Önceki dönemi göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 10 oranında artış gösterirken, tasfiye edilen kooperatif sayısı yüzde 60’lık düşüş kaydetti. Kapanan şirket sayısı yüzde 20,8 oranında azaldı, kooperatif sayısı yüzde 150, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da yüzde 7,89’luk oranda artış gösterdi.

ŞİRKET SERMAYE VERİLERİ

Erzurum’da bu yılın Eylül ayında kurulan 26 şirket sermayesinin 14,4 milyon; Ocak Eylül döneminde kurulan 232 şirket sermayesinin 152,0 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 2’inci sırada yer aldı.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

Eylül ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 26 şirketin kurulduğu Erzurum’da 14.4 milyon, 41 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 18,3 milyon, 70 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 51,5 milyon, 256 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 152,3 milyon olarak bildirildi.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, bu yılın 9 ayında şirket kurulum sermayesi, 232 şirketin kurulduğu Erzurum’da 152.0 milyon, 351 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 185,7 milyon, 569 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 363.7 milyon, bin 909 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1.0 milyar TL olarak bildirildi.

ERZURUM’UN SERMAYE PAYI

DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un bu yılın ocak Eylül ölçeğinde şirket kurulum sermayesi payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 81,86, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 41,79, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,38 olarak değerlendirildi.

ERZURUM YABANCI ŞİRKET

Eylül dönemi iller yabancı sermayeli şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da 2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 49 yabancı sermayeli şirket bulunduğu bildirildi. Bölgede en fazla sayıda yabancı sermayeli şirketin bulunduğu il 29 limited şirketle Van ili olarak kaydedildi.

Erzurum’da yılın 9 aylık döneminde yabancı sermayeli 2 limited şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’da kurulan limited şirketin sermaye toplamı 1 milyon 100 bin TL, şirketteki ülke sermaye toplamı da 1 milyon 100 bin TL olarak aktarıldı.

ERZURUM’DAN 9 AYDA 49.1 MİLYONLUK DIŞ TİCARET

Erzurum’dan bu yılın Ocak Eylül döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 49 milyon 115 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2019 yılının aynı dönemine göre 6.8 milyon dolar artışla, yüzde 16,21 oranında yükseliş kaydetti.

ERZURUM OCAK EYLÜL DIŞ TİCARET

Erzurum’dan bu yılın Ocak Eylül döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 49 milyon 115 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2019 yılının aynı dönemine göre 6.8 milyon dolar artışla, yüzde 16,21 oranında yükseliş kaydetti. Artış oranı Ocak Ağustos dönemine göre artış oranı yüzde 26.8 olarak hesaplandı.

ERZURUM EYLÜL DÖNEMİ DIŞ TİCARET

Erzurum’da yılın 9 ayında 16,6 milyon dolarlık ihracat, 32,4 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 49,1 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 9 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,21 oranında arttı.

9 AYLIK ERZURUM İHRACAT VERİLERİ

Erzurum’da Ocak Eylül 2020 döneminde 16 milyon 637 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 1,8 oranında arttı. İlde 2019 yılı Ocak Eylül döneminde 16 milyon 342 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

ERZURUM OCAK EYLÜL DÖNEMİ İTHALAT

Erzurum’da Ocak Eylül döneminde 32 milyon 478 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 25,3 oranında arttı. İlde 2019 yılı Ocak Eylül döneminde 25 milyon 921 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 33,87, ithalat payı ise yüzde 66,12 oldu.

ERZURUM ARAÇ VARLIĞI

Erzurum’da Eylül ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 120 bin 785 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı Ağustos ayına göre yüzde 0,22 artışla 120 bin 511’den 120 bin 785, otomobil sayısı ise yüzde 0,32’lik artışla 59 bin 601’den 59 bin 797’ye yükseldi.

ERZURUM BİN KİŞİYE DÜŞEN ARAÇ SAYISI

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 158,5; bin kişiye düşen otomobil sayısı 78,5, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.4, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27 olarak hesaplandı.

EYLÜL AYI ERZURUM ARAÇ VARLIĞI

Eylül ayı verilerinde Erzurum’da 59 bin 797 otomobil, 2 bin 691 minibüs, bin 206 otobüs, 26 bin 982 kamyonet, 5 bin 810 kamyon, 3 bin 107 motosiklet, 714 özel amaçlı taşıt, 20 bin 478 traktör olmak üzere toplam 120 bin 785 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3, ülkede ise 46’ıncı sırada yer aldı.

EYLÜL AYI BÖLGESEL KAYITLAR VE ERZURUM

Eylül 2020 kaydında Erzurum’da 120 bin 785, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 197 bin 660, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 321 bin 539, Doğu Anadolu Bölgesinde 789 bin 348 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum’un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.30’luk pay edindi.

ERZURUM DEVİR VERİLERİ

Erzurum’da eylül döneminde 3 bin 36 otomobil, 87 minibüs, 22 otobüs, bin 97 kamyonet, 78 kamyon, 51 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 326 traktör olmak üzere toplam 4 bin 702 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 65,37’den yüzde 64.56’ya geriledi.

ERZURUM’UN TAŞIT DEVİR PAYI

Erzurum’un Eylül ayı bandında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 66,03, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,21, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,08, ülke toplamında ise yüzde 00,51’lik pay edindi.

ERZURUM KAMU HARCAMALARI

Erzurum’da bu yılın ocak Eylül döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 6 bin 429 TL’ye ulaştı. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 12,96, ülke toplamında yüzde 0,56’lık pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI OCAK EYLÜL VERİLERİ

Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 9 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 12,06, eğitim giderleri yüzde 30,58, ekonomik iş ve hizmet giderleri ise yüzde19.02’lik pay oluşturdu.

ERZURUM OCAK EYLÜL DÖNEMİ KAMU HARCAMALARI

2020’nin Ocak Eylül ayları düzeyinde Erzurum’da 932,2 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 2,0 milyon TL çevre, 19,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 591,3 milyon TL sağlık, 171,5 milyon TL din ve kültür, 1,4 milyar TL eğitim, 174,5 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 4,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

ERZURUM EĞİTİM HARCAMALARI

Erzurum’da bu yılın 9 ayında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,58’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı. İlde kişi başına bin 966 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

EYLÜL 2020 ERZURUM’UN BÖLGESEL EĞİTİM PAYI

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, Eylül 2020 döneminde Erzurum’da 1 milyar 498 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 91 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 3 milyar 958 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 10 milyar 334 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

ERZURUM SAĞLIK HARCAMALARI

Erzurum Ocak Eylül dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 22’inci oldu. İlde 9 aylık düzeyde 591,3 milyonluk sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

EYLÜL 2020 ERZURUM’UN BÖLGESEL SAĞLIK PAYI

2020 Eylül döneminde Erzurum’da 591,3 milyon 16 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 832 milyon 388 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 392 milyon 498 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 3 milyar 965 milyon 451 bin TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,91’lik oran gösterdi.

ERZURUM EKONOMİK DENGE VERİLERİ

Erzurum dönemde, il gelirinde Van’ın ardından 2’inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya’nın ardından 2’inci sırayı aldı.

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI

Erzurum’da 2020’nin 9 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 27,33, gelir tahsilat oranı ise yüzde 43,39 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya’nın ardından yine 2’inci sırayı aldı.

ERZURUM EYLÜL AYI VERİLERİ

Bu yılın 9 ayında, Erzurum’da il geliri 3,0 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1 milyar 339 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 4 milyar 899 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 27,33, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 43,39 olarak bildirildi.

ERZURUM BÖLGESEL ORTALAMALARI GEÇTİ

Erzurum’da 2020’nin 9 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 4,0 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 6 bin 429 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak Eylül ayları diliminde kişi başına düşen gelir bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

ERZURUM VERGİ

Erzurum’da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 61,09’a yükseldi

ERZURUM EYLÜL AYI VERİLERİ

Erzurum Eylül ayı vergi tahsilat oranı yüzde 61,09 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 6’ıncı sırada yer aldı.

EYLÜL AYI TAHSİLAT ORANLARI VE ERZURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 61,09, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 61,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 59,26, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 51,88 oldu.

ERZURUM İBRAZINDA ÖDENEN ÇEK VERİLERİ

Erzurum bölgede zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından Van’ın ardından 2’inci, ödenen çek meblağı kaydında ise 3’üncü sırada yer aldı.

ERZURUM ÇEK SAYISI AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da en fazla sayıda çek ödemesinin yapıldığı dönem 12 bin 865 çekle Ağustos ayı, en yüksek tutarda çek ödemesinin yapıldığı dönem 435.8 milyon TL ile Ağustos ayı olarak kaydedildi. İlde ocak ayında 8 bin 595, şubat ayında 5 bin 890, mart ayında 10 bin 221, nisan ayında 7 bin 990, mayıs ayında 3 bin 890, haziran ayında 12 bin 865, temmuz ayında 4 bin 272, ağustosta 12 bin 284, eylülde 8 bin 643 çek zamanında ödendi.

ERZURUM ÇEK TUTARI AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı 2 milyar 851 milyon TL’ye ulaştı. Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı ocak ayında 332.0 milyon, şubat ayında 245.3 milyon, mart ayında 369.5 milyon, nisan ayında 300.9 milyon, mayıs ayında 194.2 milyon, haziran ayında 427.6 milyon, temmuz ayında 197.7 milyon, ağustosta 435.8 milyon, eylülde 348.0 milyon TL olarak bildirildi.

FİNTÜRK9 ERZURUM

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİNTÜRK) 2020 yılı OcakEylül dönemi verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 9 ayında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 71 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 733 kişi olarak kaydedildi.

ERZURUM 20209 DÖNEMSEL VERİLERİ

FİN TÜRK İllere göre seçilmiş Bankacılık sektörü verileri 20209’a göre, dönemde Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 19 bin 774 TL’ye yükseldi. Kişi başına takipteki alacağın 780.5 TL’ye indiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 6 bin 136 TL oldu. Ocak Haziran döneminde 7 bin 882 TL olan kişi başına düşen toplam mevduat 8 bin 650 TL’ye çıktı.

ERZURUM TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ

Erzurum’da dönem içinde 60 milyon 200 bin TL tutarında taşıt, 1 milyar 390 milyon 107 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 2,2 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 129,3 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 679,0 milyon TL olarak kaydedildi.

ERZURUM NAKDİ KREDİ

İlde kullanılan nakdi kredi toplamı 15 milyar 69 milyon TL olarak kaydedilirken, takipteki nakdi kredi tutarı ise 594.8 milyon TL olarak açıklandı. Erzurum’da dönem itibariyle gayri nakdi kredi toplamı ise 1.7 milyar TL olarak bildirildi.

ERZURUM MEVDUAT

Erzurum’da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 4,6 milyar TL, TL cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 2,1 milyar TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 2.4 milyar TL oldu. Diğer mevduatın 1.9 milyar TL olduğu Erzurum’da TL cinsinden diğer mevduat tutarı 1.5 milyar TL, döviz cinsinden ise 368,8 milyon TL olarak kaydedildi. İl toplam mevduatı ise 6,5 milyar TL’ye yükseldi

SEKTÖREL KREDİLER

Seçilmiş sektörel krediler verilerine göre Erzurum’da bu yılın ocak eylül kesitinde 347,2 milyon TL tutarında gıda, meşrubat ve tütün; 611 milyon 10 bin TL inşaat; 32 milyon 637 bin TL metal ve işlenmiş maden; 9.0 milyon TL finans; 18 milyon 157 bin TL tekstil; 599 milyon 898 bin TL toptan ticaret ve komisyonculuk; 113 milyon 388 bin TL turizm; 1 milyar 320 milyon 60 bin TL ziraat ve balıkçılık; 83 milyon 133 bin TL enerji sektörü kullanımı gerçekleşti.

ERZURUM PATENT

Erzurum patent başvurusu sayısıyla son yılların en büyük atılımını kaydetti. Eylül ayında 9 patent başvurusunu gerçekleştiren il, ay bazında 13’üncü sıraya yükselirken, Ocak eylül dönemi kapsamında ise iller sıralamasında 24’üncü sıradan 22’inci sıraya çıkma başarısı gösterdi.

ERZURUM’UN BAŞVURU PAYI ARTTI

Erzurum Eylül ayı ile 9 aylık süreçte patent başvuru sayısı Türkiye illeri sıralamasında 22, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1’inci sırayı aldı. Erzurum’un ocak Eylül dönemi patent başvuru sayısı oranı ülke toplamında yüzde 0,52’den yüzde 0.64’e yükseldi. İlin Bölge toplamındaki payı ise yüzde 33 oldu.

EN YÜKSEK SAYIDA BAŞVURU EYLÜL’DE YAPILDI

Erzurum’dan Eylül ayında 9, bu yılın Ocak Eylül ayları toplamında da 31 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. İlden ocak ayında 1, şubat ayında 2, mart ayında 5, nisan ayında 3, haziran ayında 6, temmuz ayında 2, ağustos ayında 3, eylülde 9 başvuru gerçekleştirildi.

ERZURUM MARKA

Erzurum marka üretimi bakımından Eylül ayı düzeyinde bölgede 3’üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 35’inci sıradan 34’üncü sıraya yükseldi. İlin marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı ise 16.54’ten 16.75’e çıktı

TÜRKPATENT ERZURUM VERİLERİ

Erzurum’da bu yılın Eylül ayında 38; yılın Ocak Eylül ayları toplamında ise 262 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 9 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 34, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0,25’lik pay edindi.

ERZURUM OCAK EYLÜL SÜRECİ

Erzurum’da bu yılın 9 ayı içinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem 55 müracaatla temmuz ayı olarak kaydedildi. ilden ocak ayında 28, şubat ayında 19, mart ayında 29, nisan ayında 10, mayıs ayında 21, haziranda 36, temmuzda 55, Ağustosta 26. Eylülde ise 38 marka başvurusu kaydedildi.

ERZURUM KONUT

Konut satış sayısı bakımından Ağustos ayında 34’üncü olan Erzurum, eylül ayı konut satış sayısı yüksekliği bakımından 5 sıra atlayarak 29’uncu sıraya yükseldi.

ERZURUM 2020

Erzurum’da Eylül ayında 997, 9 aylık süreçte ise 7 bin 267 konut satışı gerçekleşti. İlde eylül ayında satılan konut sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında düşerken; Ocak Eylül dönemi konut satış sayısı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,6 oranında artış gösterdi.

ERZURUM EYLÜL 2020 VERİLERİ

Erzurum’da Eylül ayında 247ipotekli, 750 de diğer yollardan olarak toplam 997 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2019 yılı eylül ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 36,6 oranında düştü, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 7,75 oldu. 2019 yılının aynı döneminde 390 ipotek, 696 da diğer yollardan bin 86 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM OCAK EYLÜL 2020 VERİLERİ

İlde bu yılın 9 ayında 3 bin 8 ipotek, 4 bin 259 da diğer yollardan olmak üzere toplam 7 bin 267 konut satışı yapıldı. 2019 yılının Ocak Eylül dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 172,4 oranında arttı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 7,5 oranında geriledi. Erzurum’da 2019 yılının Ocak Eylül döneminde bin 104 ipotek, 4 bin 633 diğer yollardan, toplam 5 bin 737 konut satışı gerçekleşmişti.

ERZURUM KONUT BÖLGE PAYI

Erzurum’un konut satış sayısının bölge toplamındaki oranı artış kaydetmeyi sürdürdü. Erzurum’da Eylül ayında satılan konut sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 72,66, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,94, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 17,29’luk pay gösterdi.

9 AYLIK DÖNEM

İlde bu yılın 9 ayını kapsayan Ocak Eylül ayları arasında el değiştiren konut sayısının Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamındaki payı yüzde 16,7 olarak belirlendi. DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ilin 9 aylık konut satış payı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 72,64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise yüzde 47,60 olarak gerçekleşti.

ERZURUM HAVA ULAŞIMI

Erzurum’da hava ulaşımı trafiği korona virüsün olumsuz etkisinden sıyrılarak yeniden yoğunlaşma seyrine girdi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, Palandöken Kış Turizminin hava trafiğini olumlu etkilemesi ve özellikle dış hatlarda artış kaydetmesi bekleniyor.

DHMİ ERZURUM VERİLERİ

Bu yılın Ocak Eylül döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 455, dış hatlarda 84, toplamda ise 3 bin 589 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.37 oranını teşkil etti.

9 AYLIK YOLCU VERİLERİ

Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak Eylül ayları toplamında 405 bin 566 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 403 bin 512 iç hat, 2 bin 54 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,50 olarak hesaplandı.

9 AYLIK TİCARİ UÇAK VERİLERİ

Erzurum Havalimanında 2020 yılının Ocak Eylül döneminde 2 bin 675 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 15’i dış hat, 2 bin 675’i de iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı toplam ticari uçuş sayısı içindeki payı yüzde 0,55 oldu.

ERZURUM FAAL MÜKELLEF VERİLERİ

Erzurum’da 10 bin 475 Gelir Vergisi, 8 bin 496 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 271 Kurumlar Vergisi, 15 bin 380 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 358 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 558 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

AKTİF MÜKELLEF

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2019 aralık ayına göre yüzde 3,21, 2020 Ağustos ayına göre yüzde 0,49 oranında arttı. İlde 2019 aralık ayında 21 bin 550, 2020 ocak ayında 21 bin 595, şubat ayında 21 bin 620, mart ayında 21 bin 679, nisanda 21 bin 724, mayıs ayında 21 bin 799, haziranda 21 bin 981, temmuzda 22 bin 67, ağustosta 22 bin 132, eylülde 22 bin 242 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi.

ARALIK 2019’A GÖRE DEĞİŞİM

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Eylül ayında, 2019 yılı aralık ayına göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 10 bin 145’ten 10 bin 475, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı 8 bin 480’den 8 bin 496, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 87’den 3 bin 271, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 13 bin 991’den 15 bin 380, KDV mükellefi sayısı 13 bin 29’dan 13 bin 558’e yükseldi.

2019 ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI

DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2019 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde 3,25, Basit usulde vergilendirilen gelir vergisinde yüzde 2,13, kurumlar vergisinde yüzde 5,96, Aktif mükellef sayısında yüzde 3,21, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 9,92, KDV’de yüzde 4,06 oranında artış kaydetti.

ERZURUM TÜFE

Erzurum İstatistik Bölgesi’nde, fiyatlar Ağustos ayına göre yüzde 0,62 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 12,20 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi’nde, fiyatlar 2019 Aralık ayına göre de yüzde 8,26 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 12,67 olarak kaydedildi.

EYLÜL 2020 DÖNEMİ TÜRKİYE ORTALAMASI VE ERZURUM

TÜFE Eylül 2020 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi’nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,35, 2019 aralık ayına göre de yüzde 0.07 oranında düşük çıktı. Bölgede 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 1,20, yıllık TÜFE ise yüzde 0,45 oranında ülke ortalamasından yüksek olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Eylül ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da bu yılın Eylül ayında 3 milyon 419 bin dolar; yılın Ocak Eylül ayları kapsamında ise 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği bazında 5’inci sıradaki yerini korudu.

ERZURUM VE İHRACATTA 9 AYLIK SÜREÇ

Erzurum’da bu yılın 9 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.4 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında 2.9 milyon, eylülde 3.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

EYLÜL AYI VERİLERİ VE ERZURUM

Eylül 2020 döneminde Erzurum’dan 3 milyon 419 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5 milyon 749 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 17 milyon 580 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 72 milyon 989 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

OCAK EYLÜL DÖNEMİ VE ERZURUM

Bu yılın Ocak Eylül aylarını kapsayan 9 aylık bölümünde Erzurum’dan 22 milyon 259 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 37 milyon 23 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 118 milyon 695 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 490 milyon 860 milyon değerinde ihracat yapıldı.

ERZURUM EYLÜL AYI İHRACATINDA SEKTÖREL DURUM(TİM)

Erzurum’dan bu yılın Eylül ayında 12, 2020 Ocak Eylül ayları diliminde ise 17 sektör ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayında ve bu yılın 9 aylık diliminde en fazla değerde ihracat yapan 3 sektör Çimento, Kimya ve Madencilik sektörleri oldu.

SEKTÖREL PAYLAR

9 ayda 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracatın yapıldığı Erzurum’da, ihracat toplamı içinde sektörel paylar çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 22.74, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 21.64, madencilik ürünlerinde yüzde 18.18, otomotiv endüstrisinde yüzde 16.78, demir ve demirdışı metallerde yüzde 8.78 olarak kaydedildi.

5 SEKTÖR İHRACATINDA ARTIŞ

Erzurum’dan bu yılın 9 ayında 6 sektör ihracat değerinde artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş kaydedildi. İhracat değerindeki artış oranları Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde yüzde 141.4, madencilik ürünlerinde yüzde 51.19, iklimlendirme sanayisi ürünlerinde yüzde 31,15, otomotiv endüstrisi ürünlerinde yüzde 28,9, su ürünlerinde yüzde 27,50 ve demir sektörü ürünlerinde ise yüzde 10,44 oldu.

ERZURUM’DAN 42 ÜLKEYE İHRACAT

Erzurum’dan bu yılın Eylül ayı kaydında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 26,2 artışla 2 milyon 708 bin dolardan 3 milyon 419 bin dolara; bu yılın 9 ayında yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.70’lik artış ile 20 milyon 478 bin dolardan 22 milyon 259 bin dolara yükseldi.

TİM VERİLERİ

Erzurum’dan bu yılın Eylül ayında 15, Ocak Eylül ayları kapsamında ise 42 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde en fazla ihracat yapılan ülke ABD olarak kaydedildi. 9 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 ülkeyle yapılan ihracat değeri yükseldi, 9 ülkeyle kaydedilen ihracat değeri ise düşüş gösterdi.

EN FAZLA DEĞERDE İHRACAT YAPILAN 5 ÜLKE

Eylül ayında en fazla değerde ihracatın yapıldığı 5 ülke Gürcistan, Haiti, ABD, Ukrayna ve Azerbaycan olarak değerlendirildi. Ocak Eylül 2020 döneminde ise en yüksek değerde ihracatın gerçekleştirildiği 5 ülke ABD, Gürcistan, ırak, Azerbaycan ve Ukrayna olarak belirlendi.

ERZURUM’DAN 4 KITAYA İHRACAT

Bu yılın Ocak Eylül ayları arasında Erzurum’dan Avrupa kıtasından 23, Afrika kıtasından 7, Amerika kıtasından 3, Asya kıtasından 9 ülkeye ihracat yapıldı. Kıtalar bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler Amerika Kıtasında ABD, Avrupa Kıtasında Gürcistan, Asya Kıtasında ırak, Afrika Kıtasında ise Senegal olarak bildirildi.

İHRACAT YAPILAN 42 ÜLKE

Erzurum’dan 9 aylık bazda ihracat gerçekleştirilen ülkeler; Polonya, Makedonya, Kosova, Romanya, Fas, Macaristan, Almanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu, ABD, Haiti, Sırbistan, Gürcistan, Sudan, Arnavutluk, Mısır, Katar, Libya, Hollanda, Slovenya, Yunanistan, Suriye, Somali, İtalya, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, İspanya, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Birleşik Krallık, Avusturya, Fransa, Kamerun, Kuveyt, Mali, Moldova, Nijerya, Senegal, Şili, Yemen olarak açıklandı.

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