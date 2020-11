Aydemir Tarımda AK yaklaşımı paylaştı Aydemir Erzurum tarım projelerini açıkladı Aydemir’den ‘tohum, toprak ve vatan’ vurgusu Aydemir tarım politikalarını değerlendirdi Aydemir: ‘Tohum mübarek, Toprak kutsal, Vatan aziz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘toprak, tohum ve vatan’ ekseninde izlenen tarım politikalarını değerlendirerek, tarımda AK yaklaşıma vurgu yaptı. Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları öncesinde bereket ifade eden bu kavramlarla küstürülen tarım kesiminin AK dönemle birlikte yeniden barıştığının altını çizdi.

Aydemir’den Tarım Değerlendirmesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Tarım ve Orman Bakanlığı görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sahada, tarım kesimi aktörleriyle yaptığı görüşme ve değerlendirmeleri paylaşarak, ‘Ziraat Odası başkanlarımız teşekkür ediyorlar, yapılanlara minnettarlar. ‘ kaydını düştü.

Tohum, Toprak Ve Vatan

‘Biz tohumu mübarek bilen bir yapıyız, siyasi anlayışız.’ vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Biz toprağı bütün bir cihan kabul ediyoruz ve oraya yönelirken oradan bereket gelir diye düşünüyoruz, öyle de oluyor elhamdülillah . Vatan dediğimizde şehitlerimizi hatırlıyoruz, dolayısıyla, yaptığımız hizmetleri ona göre hatırlıyoruz. Yaptık, bunun içindir ki işte teşekkürler geliyor, takdir hisleri geliyor.’ dedi.

Tarımda Üretim Esaslı Politika

AK Parti’nin siyasette çözüm, tarım özelinde üretimi esas alan politikalar izlediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 18 yıllık sürece değinerek, ‘Tarım ve hayvancılık öyle bir hâl aldı ki, daha önce çiftçi toprağına küskün hâle gelmişti, çiftçi tohumla barışık değildi. Hatta ve hatta insanların vatana karşı, vatan kavramına karşı serzenişleri vardı. O zamanlardan buraya geldik biz. ‘ hatırlatmasında bulundu.

Tarımsal Üretim Rakamları Ve Destekler

Tarım ekonomisi değerlendirilmesinde rakamlarla konuşulması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir tarımsal GSMH ve GSYİH verilerinin, üretimde kaydedilen başarıyı ortaya koyduğu; tarım sektöründe kaydedilen başarılı performansta çiftçi ve besiciye verilen desteklerin hayati rol oynadığına dikkat çekti.

‘Rakamlar ortada’

Milletvekili Aydemir, muhalefet kesiminin hükümetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerine tepki vererek, ‘Her vakit muhalefetin yaptığı gibi yine kafa karıştırmaya dönük birtakım konuşmalar yapıldı. Efendim, bir şey söyleniyor burada: “Efendim, rakamları yanlış söylüyorsunuz, rakamları abartılı veriyorsunuz.” Bunu iddia eden, söyleyen kimse, o rakamları karşılıklı olarak, karşılaştırmalı olarak “Şu doğru, şu yanlış.” der. Böyle ezbere konuşmayacağız. İşte bu, kafa karıştırmaya dönüktür, sahici bir duruş değildir ve en azından şuradaki heyete karşı nezaketsizliktir diye düşünüyorum. Bunu hep yapıyoruz. Sayın Bakan ezbere konuşmuyor, devletin rakamlarıyla konuşuyor. ‘ dedi.

Eleştirilere Afaki Tanımı

Yöneltilen eleştirilerin afaki olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, muhalefete seslenerek, ‘Çıkarır rakamları koyarsınız, “Rakamlar abartılı.” diyemezsiniz, çıkarır koyarsınız, yok öyle bir şey. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz siz, bunu yapmayın. ‘ ifadeleriyle eleştirilerin yerini bulmayan yaklaşımlar olduğunu bildirdi.

‘Tarım sektörü sahada değerlendirilir’

Tarım sektörüyle ilgili gerçek verilerin ancak sahadan elde edilebileceğini, verimlilik gözleminin tarım alanında yapılacağını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘ Kaldı ki arkadaşlar rakama gerek yok, bakın, ben buraya gelirken sahadan bilgi alarak geliyorum. Tarım sektörüyle ilintili olan kesimlerle konuşuyoruz. “Efendim, Tarım Bakanlığımızın bütçesi görüşülecek, bir talebiniz var mı? Ne söylememi istersiniz?” diyoruz. Buraya ezbere gelmiyoruz. İşte bakın, mesela ben Erzurum’da 2 ziraat odası başkanımızla sabahleyin görüştüm: “Var mı bir sıkıntınız, var mı bir talebiniz.” dedik. ‘ ifadeleriyle tarım kesimi aktörleriyle yapılan istişarelerin önemine işaret etti.

Aydemir’den ‘Demokratik Vasat’ Vurgusu

‘Türkiye’de bütün zemin en demokratik vasat üzere yürüyor. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Elhamdülillah on sekiz yıldır böyle olduğu içindir ki bereket geliyor, böyle olduğu içindir ki insanlarımız bize yöneliyor. Bakın, elbette ki talepler de var ama ziraat odası başkanlarımız teşekkür ediyorlar, yapılanlara minnettarlar. ‘ diye konuştu.

Sözleşmeli Besicilik Teşekkürü

Her ay Ziraat Odası başkanlarıyla bir araya geldiklerini, toplantılarına katılarak tarım politikalarıyla ilgili tespit, öngörü ve beklentileri kaydettiklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ara ara sıkıntılı zamanların olduğu yok mu? Var elbette ama son zamanlarda, özellikle hayvancılıkta geldiğimiz nokta çok ferahlatıcı, iç açıcı bir vasatı ortaya koyuyor. Sözleşmeli besicilikten dolayı hükümet ve bakanlığa minnettarlık, bir teşekkür var, bunu bilin. ‘ dedi.

Ziraat Odası Başkanlarının Kayıtları

İzlenen doğru tarım politikalarının sonucu olarak Ziraat odaları Kaydında tarım kesiminin proje üretir konuma kavuştuğunu belirten Milletvekili Aydemir, görüştüğü bir Ziraat Odası başkanının “Hiçbir talebimiz yok, sadece projeler yaptık, projeleri Sayın Bakanımızla bir paylaşırsanız çok memnun oluruz.” İfadesini paylaştı.

Tarımda Proje Üretim Yaklaşımı

Milletvekili Aydemir, AK Dönem öncesine telmihte bulunarak, ‘Eskiden Ziraat Odası başkanının aklına proje gelmezdi. Tarım sektöründe insanlar bilimsel bir veri konuşmayı düşünemezlerdi bile. Bizimle beraber hayat buldu bu arkadaşlar, AK Parti’yle beraber bunlar vücut buldu. Ben biliyorum ki ziraat profesörleri bile bu işlerin çok çok uzağındaydılar. ‘ dedi.

Muhalefete ‘Ezbere Konuşuyorlar’ Göndermesi

Özellikle ekonomi politikaları üzerinde değerlendirmeler yapılırken ezbere konuşulmaması gerektiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, muhalefetin eleştirel yaklaşımına gönderme yaparak, ‘ Sizin yaptığınızın hepsini ben biliyorum, her bakanlıkta bunu yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ezbere konuşuyorlar. Halktan kopuk oldukları için de yöneldikleri zaman amiyane ifadesiyle halktan demokrasi tokadı yiyorlar. Bunu yapmayın. ‘ diye konuştu.

Erzurum Projeleri

Sunumunda Erzurum odağındaki beklentilerini dillendiren Milletvekili Aydemir, daha önceki bütçe görüşmelerinde Erzurum için öngördükleri projeleri hatırlatarak, Erzurum İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum Hipodromu, Erzurum Tarım Kampüsü projelerini yeniden gündeme taşıdı.

Erzurum Tarım İl Müdürlüğünün çok dar bir alanda verimli hizmet verdiğini, tarım kampüsü projesinin hayata geçmesiyle daha fonksiyonel olunacağına işaret eden Milletvekili Aydemir, kampüsle çiftçi ve besicinin tüm tarımsal işlemini tek adresten yapabileceğine dikkat çekti.

Erzurum Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Talebi

Milletvekili Aydemir, ‘‘Biz özellikle Erzurum için birtakım taleplerde bulunmuştuk, Erzurum İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, hayvancılık için, bunları not düşmüştük; bunları takip ediyoruz. Tarım kampüsü projemiz. Mesela, bizim Erzurum’da Tarım İl Müdürlüğü çok dar bir alanda hizmet veriyor ve sıkıntılı bir şeyi var. Çok da kaliteli bir ekibimiz var elhamdülillah ama buna dönük bir gayretinizi bekliyoruz. Mesela, hipodrom talebimiz vardı bizim.’ dedi.

Aydemir: ‘allah’ın izniyle nüfusumuzla bereket gelir diyoruz’

Muhalefetin nüfus artışına yönelik yaklaşımını değerlendirerek tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Abdüllatif Şener Bey nüfustan bahsetti, “66 milyondu da 83 milyona geldi.” Niye nüfusun külfet hâlini yeri geldiğinde dile getiriyorsunuz? Kaldı ki sizin parti politikanız nüfus artmasının üzerine bir politika. Biz ne yapıyoruz? Daha da artsın, Allah’ın izniyle nüfusumuzla bereket gelir diyoruz. Her sahada da nüfusumuzu özellikle istihdam açarak, istihdam alanları geliştirerek çok rantabl bir hâlde yönetiyoruz. ‘ diye konuştu.

‘Aydemir: ‘dahasını istiyoruz’

Sunumunun son bölümünde Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin şahsında hükümetin tarım politikalarının doğru, üretken ve çağdaş olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Dahasını, dahasını istiyoruz. Tarımda çok daha ileri gideceğiz inşallah. Ekibinizin çok yetkin, çok velut olduğunu biliyoruz, Bakan Yardımcılarımız öyle, Genel Müdürlerimiz öyle ve şu son iki yıldaki tecrübenizle beraber ilerleyen zaman içerisinde özellikle CHP’lilere parmak ısırtacağınız icraatlarınızı göreceğiz inşallah. Allah yardımcınız olsun, başarılar diliyorum. Bütçeniz de hayırlı uğurlu olsun. ‘ dedi.

