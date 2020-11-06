Erzurum’da mesafeli satış mağduriyeti artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da mesafeli satış mağduriyeti artıyor

İHA

Erzurum’da mesafeli satış mağduriyeti artıyor

Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şubesi Başkanı ve Palandöken İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Gamze İspirli, son dönemlerde artan mesafeli satışlar konusunda uyarılarda bulundu. Son dönemlerde Erzurum’da bulunan ilçe tüketici hakem heyetlerine internet yoluyla yapılan beyaz satışı konusunda yoğun başvurular yapıldığını, firmanın ürünleri tüketiciye göndermediğini belirten İspirli, vatandaşın bu konuda bilinçli olmasını, güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmamasını istedi.
İspirli, teknolojide yaşanan gelişmelerin, dijitalleşme ve internet altyapısının gelişmesi gibi olguların, alışveriş alışkanlıklarında değişimler yaşanmasına; tüketicilerin geleneksel yöntemler yerine uzaktan iletişim araçları ile kurulan mesafeli sözleşmeler ile alışverişe yönelmelerine neden olduğunu ifade etti.
İspirli, geleneksel alışveriş yöntemlerine göre zaman, mekan ve fiyat yönünden hem satıcı hem de tüketicilere sağladığı avantaj ve kolaylıkları barındıran mesafeli satışların, özellikle içerisinde bulunulan Covid19 döneminde daha çok tercih edilir hale geldiği ve işlem hacminin ciddi oranda artış gösterdiğine işaret etti.
İspirli, bu tür satışların birçok kolaylığı beraberinde getirdiğini ancak tüketicilerin zaman zaman yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan, kötü niyetli ve fırsatçılık yapmak isteyen satıcılar tarafından stoklarında olmayan ve tedariki 30 günlük yasal teslim süresi içerisinde yapılamayacak ürünleri dahi satışa konu ederek mağdur edildiğinin tespit edildiğini ifade etti.
Erzurum’da bulunan ilçe tüketici hakem heyetlerine yoğun başvurular yapıldığını belirten İspirli, ‘’Erzurum’da son günlerde özellikle ilçe tüketici hakem heyetine İstanbul merkezli bir firma tarafından internet yoluyla beyaz eşya satılıyor, tüketicinin internetten aldığı beyaz eşya tüketiciye teslim edilmiyor. Bu konuda yoğun başvuru alıyoruz. Piyasaya göre düşük ürünlerin pazarlandığı konusunda reklam yapılıyor. İstanbul Bilişim isimli bu site tüketiciyi mağdur ediyor. Ürün bedelleri tahsil edildikten sonra, teslimlerin hiç yapılmadığı ya da teslim edilmeyen ürünlere ilişkin bedel iadesi içerikli cayma taleplerinin karşılanmadığı hatta tüketicilerin söz konusu taleplerini iletebilecekleri bir muhatap dahi bulamayarak, mağdur edildiklerini görüyoruz. Tüketici güvenilir sitelerden alışveriş yapmalı’’ dedi.
İspirli, özellikle kurumsal olmayan internet siteleri ve sosyal medya mecraları hatta cep telefonu uygulamaları üzerinden satın alma işlemi yapıldığını kapıda ödeme vb. banka hesap sahiplik bilgisi olmayan ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilen alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşandığını ifade etti.
Önceleme yapılması gerektiğini belirten İspirli, ‘’İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa ve genel bir ön inceleme yapılmalı, gerekirse şikayetler incelenmeli. Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan birisi de, satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve niteliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlaması. Bu sebeple mal veya hizmetin diğer mecralardaki yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması, gerçekçi olamayacak kadar cazip görünen düşük fiyatlara veya indirimlere dikkatle yaklaşılması çoğu mağduriyetin önüne geçeme olanağı sağlar. Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, güven damgası bilgisi gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalı. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi gerekirse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun “internet site bilgisi sorgulama” ekranından faydalanılması çoğu mağduriyetin önüne geçilebilir. Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu mecralar aracılığıyla ulaşılan sitelerin sahte, taklit ve kötüye kullanılması ihtimallerine karşı, satıcının kendi sitesinden ürünün kontrol edilmesinde faydalı olur. İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda SSL sertifikası, 3D Security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara dikkat edilmesi faydalı olur. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi yasal zorunluluk olan ön bilgilerin okunması da çoğu mağduriyeti önler. Satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefon numarası gibi iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazıları’’ dedi.
Tüketicilerin, mağduriyetleri konusunda tüketici hakem heyetine başvurabileceğini belirten İspirli, ‘’Tüketicilerin mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak yaşadıkları uyuşmazlığın çözülmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 6 bin 920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuruluyor. Tüketici ayrıca 175 nolu tüketici hattına başvurabilir’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir Tarımda AK yaklaşımı paylaştı Aydemir Erzurum tarım projelerini açıkladı Aydemir’den ‘tohum, toprak ve vatan’ vurgusu Aydemir tarım politikalarını değerlendirdi Aydemir: ‘Tohum mübarek, Toprak kutsal, Vatan aziz’
YEREL HABERLER Aydemir Tarımda AK yaklaşımı paylaştı Aydemir Erzurum ...
Öğretmen ve öğrencilere maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilere maske üretiyorlar
Yol kenarlarında otlayan yaban keçileri ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yol kenarlarında otlayan yaban keçileri ilgi görüyor
BB Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
DOSİAD Erzurum Eylül Bülteni yayımlandı
YEREL HABERLER DOSİAD Erzurum Eylül Bülteni yayımlandı
Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu
Olur'da Okullar Caddesi asfalt oluyor
YEREL HABERLER Olur'da Okullar Caddesi asfalt oluyor
Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler ...
Erzurum’dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek
YEREL HABERLER Erzurum’dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek
Tekno Dönüşümle Bilgisayarsız Öğrenci Kalmasın ‘Bilgisayarsız öğrencimiz Kalmasın’ sloganıyla yola çıkan Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, örnek bir çalışmaya imza attı
YEREL HABERLER Tekno Dönüşümle Bilgisayarsız Öğrenci ...
Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler için asla kullanmayacaksınız
YEREL HABERLER Vali Memiş: Silahı ego tatmini ve ailevi husumetler ...
Erzurum’da ‘Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim’ programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim’ ...
BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Gökcan, “İstihdam isteniyorsa kaçak çalışma engellenmelidir”
YEREL HABERLER Gökcan, “İstihdam isteniyorsa kaçak çalışma ...
Erzurum'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da teröristlerin kullandığı sığınak imha ...
Erzurum’da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
YEREL HABERLER Erzurum’da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ...
Erzurum’da PKK’ya ait sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da PKK’ya ait sığınak imha edildi
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
YEREL HABERLER İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Elif’i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür
YEREL HABERLER Elif’i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk ...
3 Aralık dünya engelliler gününde ‘Erişilebilirlik Ödülleri’ verilecek
YEREL HABERLER 3 Aralık dünya engelliler gününde ‘Erişilebilirlik ...
Gençler Kaş yollarında ‘Kaş’tan Erzurum’a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta’ projesi kapsamında Erzurum’dan ilk kafile Antalya’ya gitti
YEREL HABERLER Gençler Kaş yollarında ‘Kaş’tan Erzurum’a Yörük ...
Aydemir’in talebine Bakan Selçuk’tan onay Milletvekili Aydemir’in talebi kabul gördü Milli Eğitim’de Erzurum gündemi Aydemir: ‘Erzurum Üniversiteleri yüz akı kurumlar’
YEREL HABERLER Aydemir’in talebine Bakan Selçuk’tan ...
Milletvekili Aydemir eğitimde AK yaklaşımı paylaştı Aydemir: ‘Öğretmen kavramı çok mübarek bir kavram’ Aydemir: ‘Öğretmen Milli Eğitimin öznesidir’ Aydemir: ‘AK yolda varılacak tek adres erdem ve fazilettir’ Aydemir’den 3 Kasım kutlaması
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir eğitimde AK yaklaşımı ...
Palandöken’de yüksek kesimler beyaza büründü
YEREL HABERLER Palandöken’de yüksek kesimler beyaza büründü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X