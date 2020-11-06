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Başkan Orhan’dan emekli personeline veda yemeği Başkan Orhan; Emeklerin ve emeklilerin hakkı ödenemez

İHA

Başkan Orhan’dan emekli personeline veda yemeği Başkan Orhan; Emeklerin ve emeklilerin hakkı ödenemez

Aziziye Belediyesi’nde çalışma hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan 13 personeline Başkan Muhammed Cevdet Orhan tarafından veda yemeği verildi.
Düzenlenen yemek organizasyonuna başkan yardımcıları ve emekli personel katıldı. Yemek organizasyonu sonrasında plaket takdiminin yapıldığı toplantıda Başkan Orhan, hizmetlerinden dolayı emekli personeline teşekkür etti.
İkinci hizmet döneminde belediye personelinin gayretlerini takdir ettiklerini söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, hizmette başarının ancak samimi çalışma gayretiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Belediye başkan yardımcıları Sedat Sirkecioğlu, İlhan Umut Aktaş ve Kayhan Alpagut’un katıldığı plaket takdiminde konuşan Başkan Orhan, 6 yılı aşkın süredir beraber çalıştıkları personelin emeklilik sonrasında ki yaşantılarında da sağlık ve huzur temennisinde bulundu.
Başkan Orhan konuşmasını şöyle sürdürdü. “Hiç şüphesiz belediyecilik hizmetlerinde başarılı olabilmek için çok iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Bu ekipte mesleğini en iyi şekilde icra etmek için samimi gayret içinde olmalıdır. Çok iyi bir ekibe sahip olduğumuz için hizmetlerimizde her zaman en iyi noktalara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Belediye'de çalışmak kutsal bir iştir. Sonuçta evlatlarımızın rızkını bu iş vesile kazanıyorsunuz. Sizlerde Belediyemize şehrimize hizmet verdiniz. Emeklilik hayatınızda sevdiklerinizle, çocuklarınızla, ailenizle inşallah tatlı bir emekli hayatınız olur. Belediyemizden kopmadan, emeklide olsanız belediyecilik ölene kadar devam eder. Aziziye Belediyesi olarak biz bir aileyiz her zaman söylüyoruz. Sizlerde bu ailenin birer ferdisiniz. Hepinizden Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Allah sizlere hayırlı ömürler versin. Allah acı keder vermeden sağlıkla emekliliğinizi yaşamayı nasip etsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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