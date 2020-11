Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 10 üstünlüğü ile sona erdi.

BB Erzurumspor, İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle müsabakaya 'Geçmiş olsun İzmir' yazılı tişörtlerle çıktı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Göztepe’nin kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Guilherme’nin sert şutunda top üstten auta çıktı.

7. dakikada Novikovas’ın ara pasıyla topla buluşan Murat’ın ceza sahasına yaptığı ortada Gomes’ten önce araya giren kaleci İrfan Can topu kornere gönderdi.

13. dakikada sol kanattan Halil’in yaptığı ortada arka direkte uygun durumda olan Ndiaye kafayla topu filelere gönderdi. 01

17. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah’ın ortasında caza sahası içerisinde iyi yükselen Mina’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

36. dakikada Novikovas'nın caza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta kaleci İrfan Can direk dibinde topu güçlükle kornere çeldi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Orkun Aktaş xx

BB Erzurumspor: Fernolle xx, Murat xx, Mina xx, Hasan xx, Mücahit xx, İbrahim xx, Boumal xx, Sissoko xx, Novikovas xx, Emrah xx, Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Kaan, Gökhan, Cenk Ahmet, Obertan, Hamroun, Donald, Osman, Rashad Muhammed, Sadiku

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Göztepe: İrfan Can xx, Gassama x (Nwobodo dk. 22 x), Atınç xx, Burokeviç xx, Mihojeviç xx, Soner xx, Kubilay xx, Halil xx, Guilherme xx, Tripic xx, Ndiaye xx

Yedekler: Megyeri, Tarouco, Berkan, Mossoro, Poko, Yılmaz, Metin, Yalçın, Burak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Ndiaye (dk. 13) (Göztepe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.