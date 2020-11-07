Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: 1-1

Salih TEKİN / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş
BB ERZURUMSPOR: Farnolle Hasan Hatipoğlu, Petrus (Dk. 62 Donald), Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman), Emrah (Dk. 62 Rashad Muhammed), Sissoko, Novikovas, Gomes (Dk. 86 Sadiku)
GÖZTEPE: İrfan Can Mihojevic, Kubilay (Dk. 71 Yalçın), Halil, Soner (Dk. 80 Burak Süleyman), Ndiaye, Zlatko Tripic (Dk. 80. Mossoro), Guilherme, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç (Dk. 80 Tarouco), Burekovic
GOLLER: Dk. 67 (P) Novikovas (BB Erzurumspor) Dk. 13 Ndiaye (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Sadiku (BB Erzurumspor)
SARI KART: Sadiku (BB Erzurumspor)Süper Lig´in 8´inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı.
Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde `Geçmiş Olsun İzmir´ yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.4´üncü dakikada Guilherme, ceza sahası önünden sert vurdu, top az farkla auta gitti.
8´inci dakikada Novikovas, Sissoko´dan aldığı topu defansın arkasına sarkan Murat Uçar´a gönderdi. Murat´ın yerden ortasında savunma tehlikeyi önledi.
13´üncü dakikada aut çizgisine inen Halil ortaladı, Ndiaye kale önündeki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
35´inci dakikada Novikovas, çalımlarla girdiği ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, top kaleci İrfan Can tarafından kornere çelindi.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
53´üncü dakikada Emrah´ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novikovas´ın şutu savunmadan döndü.
54'üncü dakikada Tripic´in sert şutunda kaleci Farnolle topu parmaklarıyla kornere gönderdi.
67´nci dakikada Rashad Muhammed´ın ceza sahasında düşürülmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, topu ağlara gönderdi: 1-1.
90+3´üncü dakikada Rashad Muhammed´in sert şutunda top önüne düşen Sadiku´nun vuruşu auta gitti.
90+4´üncü dakikada Sadiku ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+5´inci dakikada Guilherme´nin direkten dönen topuyla buluşan Kubilay´ın şutunda kaleci Farnolle son anda topu yumrukladı.
Maç 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-11-07 18:11:21
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