Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM (DHA) Süper Lig´in 8´inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe arasında oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. 90 dakikanın ardından değerlendirmede bulunan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, deprem sebebiyle İzmir adına üzücü günler yaşandığını söyledi. Palut, "Gerçekten İzmir adına çok üzücü günler yaşadık. Depremde ölen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ne İzmir´de ne Türkiye´nin başka yerinde böyle acılar yaşarız. Nerede olsa hepimizin canı yanıyor. Umarım ülkemiz bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaz" dedi.

Erzurum´a kazanmak isteğiyle geldiklerini ifade eden Palut, şunları söyledi: "Biz buraya kazanma isteğiyle geldik. Maçın başında iyi zamanda golü attık. Beraberlik golüne kadar Erzurumspor yarı sahasında bizi bekleyen boşluklar vardı. Son pas, son vuruş anlamında gerekli pratiği gösteremedik, skoru artıramadık. Şanssız, gereksiz bir hatayla beraberlik gelene kadar pozisyon da vermedik. Beraberlik sonrası maça galibiyet adına dönmek istedik. Gereklik pozisyonları da bulduk. Erzurumspor´un net pozisyonu vardı. Biz daha çok pozisyona girdiğimiz maçı kazanabilirdik. Sonuç olarak berabere bitti. Aldığımız 1 puanı kayıp hanesine yazıyoruz. Bu bizim adımıza iyi bir durum değil. Bizim için tek sevindirici bakış açısı 2 haftadır hücumda gösterdiğimiz beceriksizlikten bugün kurtulmamız pozisyonlara girmemiz oldu. Umarım milli maç arası hücumsal anlamdaki Göztepe galibiyetlerinin geldiği süreç olur."

"KAZANABİLİRDİK, KAYBEDEBİLİRDİK DE"

"Bizim için önemli bir müsabakaydı" diye sözlerine başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise "Kazanmaya odaklı bir maç öncesi bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Son 2 haftadır bireysel anlamdan çok hata yaptığımız, özellikle Karagümrük maçında bize yakışmayan bir skorla evimize döndük. Bu anlamda biraz stresli bir o kadar da kazanılması gereken bir müsabaka gibi görünüyordu. Aslında 90 dakikalık periyotta özetle kazanabilirdik, kaybedebilirdik de. İlk 45 dakika rölanti de çok dengede giden bir oyun kolay değil. Ama tabii yine bireysel bir hata akabinde korner ve golü yememiz psikolojik olarak bizi acabalara itti. Devre arasında oyunculara biraz daha tempoyu yükseltip biraz daha rakibi hataya zorlarsak yakalayabileceğimiz ve bulabileceğimiz gollerin olacağını söylemiştim. 60´ıncı dakikada çok da doğru bir zamanda geldi gol. Daha sonra ki süreçte tercihler, girdiğimiz pozisyonlar değerlendirebilseydik bugün galibiyetle buradan ayrılabilirdik ama 90´ıncı dakikada gol de yiyebilirdik. Ben oyuncularımın ortaya koyduğu istekten, mücadeleden memnunum. Önümüzde 15 günlük bir ara var. Bu arada fiziksel anlamda hem de takım olma adına eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Sonraki süreçte de çok yoğun bir periyot bizleri bekliyor. Evimizde kazanarak araya girmek isterdik ama bu lig de her puan çok kıymetli. Oyuncuları tebrik ediyorum, rakibe de başarılar diliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlhan Palut'un açıklamaları

Mehmet Özdilek'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-11-07 19:00:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.