78 yaşındaki Tahsin Tokgöz, sürekli ıslık çalıyor



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde çiftçi Tahsin Tokgöz (78), sürekli ıslık çalıyor. Yemek dışında gezerken, iş yaparken ya da arkadaşlarıyla otururken ıslık çalan Tokgöz, bu şekilde rahatladığını söyledi. Uzman psikolog Hülya Öztürk, "Çoğu araştırma ıslığın rahatlatıcı özelliğinden bahseder. Bazen tik olarak kullanıyoruz, durduramıyoruz. Dürtüsel olarak toplu taşıma araçlarında kalabalıklarda çalmamamız gereken yerlerde çalıyoruz" dedi.

Oltu'nun Yiğitler Mahallesi´nde çiftçilik yapan 9 çocuk ve 18 torun sahibi Tahsin Tokgöz, ıslık çalmayı bırakamıyor. Sadece uyurken ve yemek yerken ıslık çalmayan Tokgöz, günlük yaşamında vazgeçemiyor. Çalışırken, dolaşırken, arkadaşlarıyla sohbet sırasında hep ıslık çalan Tokgöz, bu alışkanlığından bir türlü kurtulamadığını söyledi. Islık çalarak rahatladığını belirten Tokgöz, bazen eşi ve arkadaşlarının da kendisini uyardığını söyledi. Bazen rahatsız olup kızanların da olduğunu ifade eden Tokgöz, bu alışkanlığından vazgeçemediğini kaydetti.

Eşinin sürekli ıslık çaldığını vurgulayan Gülzade Tokgöz, çalmadığı zaman hasta olduğunu anladıklarını söyledi. Gülzade Tokgöz, "Bazen uyarıyorum; 'akşama kadar çalıyorsun ağzında mı yorulmuyor?' diyorum, o da 'çalmasam canım sıkılıyor' diye cevap veriyor. Köyde gençler her zaman çağırırlar, 'gel yanımızda otur çal' diye eşim nerede olursa olsun mutlaka ıslık çalar" diye konuştu.

Komşusu Kemal Tokgöz ise, "Herkes bilir. Tahsin Amca ıslık çaldığı zaman rahat eder. Onun için çoğu insan çaldığı ıslıktan rahatsız olmaz" dedi.

ARAŞTIRMALAR ISLIĞIN RAHATLATICI OLDUĞUNU GÖSTERİR

Uzman psikolog Hülya Öztürk, Tahsin Tokgöz'ün ıslık çalma davranışıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu davranış dürtüsel olduğu gibi zaman zaman tik kaynaklı ya da obsesif okabe dediğimiz durumdan kaynaklı tiklerden ya da dürtüsellikten kişinin rahatlama amacı ile kafasındaki düşünceleri kontrol emek için ıslığı kullandığını söyleyebiliriz. Çoğu araştırma, ıslığın rahatlatıcı özelliğinden bahseder. Bazen tik olarak kullanıyoruz, durduramıyoruz. Dürtüsel olarak toplu taşıma araçlarında, kalabalıklarda çalmamamız gereken yerlerde çalıyoruz. Zaman zaman da bizi rahatlattığı için çalıyoruz. Tahsin Tokgöz Amcamız dürdüsel olarak kullanıyor ıslığı."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2020-11-08 08:17:55



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