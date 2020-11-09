Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı

ErzurumErzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasından bir kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ErzurumErzincan karayolunda 76 DF 411 plakalı tırın sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. E80 karayolunda yan yatan tır sürüklendikten sonra durabildi.
Kazada sürücü hafif yaralanırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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