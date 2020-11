Aziziye Destanının 143’üncü yıl dönümünde şehitler tabyalarda anıldı

Nene Hatun’un destanlaştığı 18771878 OsmanlıRus Savaşı’nın (93 Harbi) 143’üncü yıl dönümünde Aziziye Tabyalarında anma töreni düzenlendi.

Pandemi dolayısıyla vatandaşların katılamadığı anma töreninde Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, bayrak şiirinin okunması ve Kur’anı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. Programın ardından protokol üyeleri Nene Hatun’un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bundan 143 yıl önce Türk milletinin ordu millet olduğunu ispat etti. Emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğunu bölmek, parçalamak için vatanımıza saldırdılar. Erzurumlu dadaşlar görevi sadece askere bırakmadı çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle Aziziye Tabyalarında düşman ordusunun silah sesleri duyulmaya başladığında sabah ezanıyla birlikte, o dönemin müezzininin de çağrısıyla şehirden tabyalara kadar eline ne geçirdiyse tabyalara koştular. Nene Hatun’da onlardan birisiydi, beşiğinde çocuğunu bırakarak ‘Benim evladım anasız büyür ama vatansız büyüyemez’ diyerek Aziziye Tabyasında 500 vatandaşımız şehit oldu. Emperyalist güçler geriye püskürtüldü. 143 yıl sonra burada bizler önemli günü anıyoruz. Her yıl sabah ezanından sonra yola çıkıyorduk. Ancak bu sene vatandaşlarımızın pandemi dolayısıyla sınırlandırdık. Pandemiden sonra vatandaşlarımızla büyük bir coşkuyla anacağız" diye konuştu.

