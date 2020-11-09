Erzurumlu iş adamı kaybettiği oğlu adına Kur’an Kursu ve Taziye Evi yaptırdı

Erzurumlu iş adamı Hüsamettin Yavuz, geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği oğlu adına Kur’an Kursu ve Taziye Evi yaptırdı. Erzurum protokolünün katılımı ile açılışı yapılan hayrat, çok amaçlı olarak hizmet verebilecek şekilde inşa edildi.

Erzurumlu iş adamı Hüsamettin Yavuz, geçtiğimiz Ağustos ayında 21 yaşındaki oğlu Adem Yavuz’u Pasinler yolu üzerinde elim bir trafik kazasında kaybetmişti. Adem Yavuz’un genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. İş Adamı Hüsamettin Yavuz evladının defnedildiği Narman’ın Koçkaya Mahallesine, Kur’an Kursu ve Taziye Evi yaptırdı. Açılışı yapılan 300 kişilik kuran kursunun üst kısmı imam evi olarak inşa edildi.

Kur’an Kursu ve Taziye Evinin açılışına, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminin ardından misafirler ikramlarda bulunuldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sosyal medya hesabından, “ Erzurumlu kıymetli iş insanlarımızdan Hüsamettin Yavuz Bey'in, rahmetli oğlu Adem Yavuz adına yaptırmış olduğu Adem Yavuz Kur'an Kursu ve Taziye Evi'ni hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Hüsamettin Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim evladımızın mekanını cennet eylesin” mesajını paylaştı.

Çok amaçlı inşa edilen Adem Yavuz Kur'an Kursu ve Taziye Evi, iki kat olarak inşa adildi. 3+1 imam evinin de yer aldığı tesiste 2. kat 300 kişilik kuran kursu olarak tasarlandı. Kuran kursunda gündüz öğlene kadar hanımlara öğlenden sonra ise erkeklere kura dersleri verilecek.

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