“10 Kasım Anılarla ATATÜRK Sergisi” Erzurum’da açılıyor

Ölümünün 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Atatürk Evi Müzesinde 1020 Kasım 2020 tarihleri arasında fotoğraf sergisi açılacak.
Cumhurbaşkanlığı öncülünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vefatının 82. Yıl dönümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile birlikte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Atatürk Evi Müzesi’nde, Amasya Müzesi’nde, Bursa Atatürk Evi Müzesi’nde, Diyarbakır Müzesi’nde, Erzurum Atatürk Evi Müzesi’nde, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde, Hatay Şehir Müzesi’nde, İzmir Atatürk Müzesi’nde Konya Atatürk Evi Müzesi’nde, Samsun Gazi Müzesi’nde, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde, Şanlıurfa Müzesi’nde ve Van Müzesi’nde 1020 Kasım 2020 tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından seçilen fotoğraf sergisi açılacak.
1020 Kasım 2020 tarihleri arasında Atatürk Evi Müzesi’nde açılacak olan “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” 10 gün gösterimde olacak sergiyi vatandaşlar ücretsiz ziyaret edebilecekler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.