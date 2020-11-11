Şenkaya’da “Geleceğe Nefes” için bin 200 fidan dikildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Şenkaya’da bin 200 sarı çam fidanı toprakla buluşturuldu.

'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Şenkaya’da bin 200 fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi. Şırankes mevkiinde fidan dikimi etkinliğine, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Yeşil, Cumhuriyet Savcısı Hamdi Samet Çelik, daire amirleri, öğretmenler ve ilçe halkı katıldı.

Orman İşletme Müdürü Vekili Korkmaz Dursun, “Bugün burada bin 200 adet sarı çam fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bugün fidan yarın nefes olsun çocuklarımıza” dedi.

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