Geleceğe nefes için fidanlar toprakla buluştu

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” etkinliği kapsamında Atatürk Üniversitesinde fidanlar toprakla buluştu.

İlki geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 973 ilçede aynı anda düzendi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Atatürk Üniversitesi de 1200 fidanı toprakla buluşturdu.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımın sağlandığı organizasyon, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın öncülüğünde, İletişim Fakültesi yanında yer alan boş arazide gerçekleşti. Etkinliğe Rektör Çomaklı'nın yanı sıra; Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, merkez müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Kıyametin Kopacağını Bilseniz, Elinizdeki Fidanı Dikiniz”

“Memleketimiz için, yarınlarımız için, gençlerimiz ve çocuklarımız için çok hayırlı ve güzel bir günü yaşamak için burada toplanmış bulunuyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “11. ayın 11’inde saat 11’de binlerce fidan dikmek için ülkece bir araya geldik. Güzel vatanımızın her karış toprağının, genç fidanlarla bezenmesi ve geleceğin ormanına dönüşmesi için hepimiz el birliğiyle üstümüze düşeni yapıyoruz” dedi.

Atatürk Üniversitesinin her yıl bilim ormanına genç fidanlar katmanın heyecanıyla çalıştığını ifade eden Rektör Çomaklı: “Evet, üniversitemiz genç fidanlarıyla büyüyor. Tıpkı toprağın küçük fidanları bağrına basıp onlardan bir orman yetiştirdiği gibi. Yeryüzünün emanetçileri olarak biz insanlara düşen en önemli görevlerden birisi de doğaya, hayvanlara ve insanlara saygıyı tesis etmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu saygı ve bilinçle bu güzel fidan dikme etkinliğini, Atatürk Üniversitesine katılan yeni fidan gibi gençlerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

"Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz” düsturuyla, bugün dikilen bir fidanın yarının büyük ormanının bir parçası olacağını bilmenin heyecanı ve bir milli görev şuuruyla, etkinliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcıların fidanları dikmesi ve can suyu vermesiyle son buldu.

