Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor

Erzurum ve bölgesinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak için Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi”nin detayları görüşüldü.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili bir takım görüşmeler yapmak için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ağırladı.

Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Büyükbaş Hayvan Çiftliğini ziyaret eden Başkan Sekmen ve Rektör Çomaklı’ya, projenin yürütücülüğünü yapan akademisyenler ve belediye yetkilileri eşlik etti. Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde incelemelerde bulunan Sekmen ile Çomaklı hayvanlara yem verdi, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Ülkemizin Milli Tarım Projesine Uygun Çalışmalar Yapıyoruz”

Atatürk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesinin, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesine de katkı vereceğini belirten Rektör Çomaklı, bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu proje sayesinde yılda 8 ila 20 buzağı elde etme imkânının oluşacağını söyledi.

Embriyo ile hastalık bulaşma riskinin azaldığını ve bu yöntemin ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu olduğunun da altını çizen Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesinin, ülkemizin Milli Tarım Projesine uygun çalışmalar yapmak adına el ele vererek tarım ve hayvancılıkta gereken atılımları yaptığını ifade etti.

“Projemizi Koordineli Bir Şekilde Yürütüyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Atatürk Üniversitesi ile koordineli bir şekilde çalışarak damızlık düve sürüleri elde edileceğini belirterek, projenin aynı zamanda ilimiz ve bölgemizdeki ıslah çalışmaları için de önemli bir dönemeç olacağını da söyledi.

Nitelikli damızlık sürüleri elde edilerek bölgenin fiziki ve iklim koşullarına uygun türlerin gelişiminin sağlanacağını aktaran Başkan Sekmen, süt sığırcılık işletmeleri ve bu işletmelerde en iyi verimi alabilmek için genetik ilerlemenin sağlanacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.