Vali Memiş’ten kış lastiği uyarısı

Erzurum Valisi Okay Memiş, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmayı ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Memiş, “Karayollarında trafik güvenliğini temin etmek ve trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla başta hız ihlalleri olmak üzere toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimleri önem arz etmektedir. Trafik denetimlerinin artmasıyla birlikte trafik kazaları ve kazalardan kaynaklanan can kayıplarında azalma olduğu gerçeğinden hareketle; trafik ekip/timlerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip/tim ve yaya olarak görünür olması ve mümkün olduğunca trafik denetimine dönük faaliyet göstermeleri gerekmekle birlikte tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgınına karşı personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması salgınla mücadelede alınan tedbirlere uygun hareket etmek ile doğru orantılıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik alınması istenilen tedbirlerin bildirildiği Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ve eki "Kış Lastiği İzin Belgesi" gönderilmiştir. Bakanlığımız ilgi yazısı doğrultusunda, tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim” açıklamalarında bulundu.

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