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Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı

DHA

Pastırma sıcaklarında kış sporlarının tanıtımı yapıldı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)GENÇLİK ve Spor İl Müdürlüğü, pastırma sıcaklarının yaşandığı Erzurum'da sezon öncesi kent meydanında buz ve kış sporlarını tanıttı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kış spor dallarını, antrenör ve sporcuların da yardımı ile kaldırımda deneme fırsatı bulan gençler, çok eğlendiklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Erzurum'un kış sporları merkezi olduğunu belirterek, "Kızak, kayak ve patenlerin altına tekerlek takarak halkımıza bu sporların keyfini yaşattık" dedi.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Kent Meydanı'nda stant açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biathlon gibi kayak branşlarının yanı sıra, buz hokeyi, curling, floor curling, kızak ve short track gibi buz sporlarının tanıtımını yaptı. Pastırma sıcaklarının yaşandığı Erzurum'da kış sporlarının tanıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, antrenör ve sporcuların yardımı ile bunları deneme imkanı buldu. Karda kullandıkları malzemelerin altına tekerlek takarak kent meydanında kar varmış gibi kayan sporcular, vatandaşlara tanıtım yaptı. Kışın yapmaya cesaret edemedikleri spor dallarını yazın deneme fırsatı bulan gençler büyük bir zevk aldıklarını belirtti.
Erzurum'un kış sporları merkezi ve kış olimpiyatlarına aday bir şehir olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şunları söyledi:
"2011 UNIVERSIADE ve EYOF 2017 gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kış olimpiyatlarına da aday olan Erzurum pandemi sürecine rağmen faaliyetlerine sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak devam ediyor. Tüm spor dallarında adından söz ettiren bir iliz. Uzun bir kışa sahip olan Erzurum kış sporlarında önemli bir misyonu üstlenmiştir. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarını ve EYOF 2017'yi başarıyla yapmış bir kentiz. Olimpiyatlara da aday adayı olduk. Modern kayak tesisleri ile donatılan Palandöken ve Konaklı kayak merkezinde, buz salonları ile kayakla atlama kulelerinde yüzlerce sporcumuz bulunmakta. Bu kentin buz ve kış sporlarında başarılı olmak gibi bir mecburiyeti var. Yaklaşan sezon öncesi kış ve buz sporlarına dikkat çekmek ve gençleri bu spor dallarına yönlendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Kızak, kayak ve patenlerin altına tekerlek takarak halkımıza bu sporların keyfini yaşattık."
Kent meydanında düzenlenen etkinliğe 30 antrenör ve 50 sporcu katıldı. Her sporcu kullandığı spor malzemesinin tanıtımını yaptı. Bazen kendileri bazen de merak edip kullanmak isteyenlere yardımcı oldu. Karda veya buzda kullanmaya cesaret edemedikleri spor malzemelerini kaldırımda yapma imkânı bulan gençler büyük bir zevk aldıklarını söylediDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-11-13 09:38:08

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