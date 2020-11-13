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'Kumaş maskeler de cerrahi olanlar kadar etkili'

DHA

'Kumaş maskeler de cerrahi olanlar kadar etkili'


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) AMERİKAN Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nce (CDC) yayımlanan yeni kılavuzda, bazı kumaş maskelerin de tek kullanımlık cerrahi maskeler kadar etkili olduğu bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Maskenin içeriğinden, bez, kumaş veya cerrahi maske olmasından ziyade doğru ve etkin bir şekilde yani burnu, ağzı tam kapatacak şekilde kullanmamız önemli" dedi. 
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmada maske kullanımı etkin rol oynuyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nce yayımlanan yeni kılavuzda, maske kullanımının, koronavirüsten sadece kişinin çevresindeki insanları korumadığı aynı zamanda kendisi için de etkin bir koruma kalkanı olduğu belirtildi. CDC, bazı kumaş maskelerin de tek kullanımlık cerrahi maskeler kadar etkili olduğunu açıkladı. 
VATANDAŞIN TERCİHİ CERRAHİ MASKE 
Maske kullanımına azami önem gösterilen Erzurum'da halkın çoğunun tercihi de cerrahi maskelerden yana oluyor. Vatandaşın büyük kısmı, tek kullanımlık maskeleri tercih ederken, cerrahi maske üzerine kumaş maske takanların sayısının da fazla olduğu gözleniyor. Kumaş maske kullananlar, koku yapmaması, yıkanabilir olması ve kulakları ağrıtmaması dolayısıyla tercih ettiklerini belirtti.  
'MASKE KULLANIMI 260 BİN CANI KURTARACAK'
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, maske, mesafe ve el hijyeninin salgınla mücadele en önemli unsurlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 
"Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bez maskelerin diğer cerrahi maskeler kadar koruyucu olduğunu belirtti. Tabi burada mühim olan maske kullanımı. Maskenin içeriği bez, kumaş veya cerrahi maske olmasından ziyade doğru ve etkin bir şekilde yani burnu, ağzı tam kapatacak şekilde kullanmamız. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye direktörünün geçen bir açıklaması da vardı, o da çok önemli. Maske kullanımının şubat ayı sonuna kadar uygun bir şekilde kullanıldığı sürece dünyada 260 bin canın kurtarılacağından bahsetti. Bu gerçekten önemli bir sayı. Yaklaşık bir senedir Covid-19 ile dünya çapında ciddi bir hayat kısıtlılığı oluştu. Türkiye için de bu 8 ay ama ümit var olmak lazım. Yaşam biçimimiz sürekli böyle olmayacak. Sekiz ay daha kuvvetle muhtemel ki bu sıkıntıları göğüslemek zorunda kalmayacağız. Şu kış aylarında son kez maske, mesafe, temizlik kurallarına uyduğumuz takdirde, tahmin ediyorum ki şu anda aralık ayında lisans aşamasına gelmiş olan aşılar var. 2021 yılının ilk çeyreğinde bir kaç aşıyla dünya tanışmış olacak. Biz bu şekilde yaşam kısıtlamasını yavaş yavaş gevşeterek geniş bir şekilde toplumun aşılanmasıyla bu sıkıntılı süreci atlamış olacağız. "
'VAKA ARTIŞI SINIRLANDIRILMALI'
Türkiye'de vaka sayılarında artış olacağını belirten Vançelik, "Vatandaşlarımızdan ricamız, havaların soğumasıyla birlikte bir araya gelme olasılığımızın yüksek olduğu bu aylarda muhtemeldir ki Türkiye'de de bunu görüyoruz vaka artışı olacaktır. Bizim vaka artışını sınırlandırmamız kontrol altına almamızın tek yolu sosyal mesafeyi artırmak. Bunun için de mecbur kalmadıkça toplu alanlara, toplu yaşam yerlerine gitmemeli. Maske el hijyenine dikkat etmeliyiz. İnşallah ben ümitvar konuşuyorum, 8 ay sıkıntılı bir süreç geçirdik bu hastalıkla çok etkin bir mücadele oldu ama yaşam standartlarımız belki 8 aylık bir süre daha gerekmeden eski standartlara yakın aşının keşfiyle birlikte çok daha rahat bir yaşam biçimine kavuşmuş olacağız" diye konuştu.
'MASKE TAKMAYIP ÖLÜRSEM İNTİHAR OLUR'
Cerrahi maskesini eczaneden aldığını söyleyen 82 yaşındaki Necip Bezmiş, "Maske kullanımı emre itaat. Eğer takmazsam, ölürsem intihar olur. Eczaneden alıyorum, günde 1 maske kullanıyorum. Çoğu insanlar takmıyor, bu yobazlıktır. Madem ki bana devletim emretmiş, tıp bunu istiyor, ben de takacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ
2020-11-13 09:41:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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