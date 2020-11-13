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ETB Başkanı Oral: "Yapılandırma kanunu ile iş dünyası daha rahat nefes alacak"

İHA

ETB Başkanı Oral: "Yapılandırma kanunu ile iş dünyası daha rahat nefes alacak"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma kanunu teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Devletin Vergi ve SGK alacakları başta olmak üzere, oda aidatları, öğrenim kredileri, para cezaları gibi geniş ödeme imkanlarına sahip olacak yapılandırma kanunu Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Başkan Hakan Oral, söz konusu yapılandırmanın iş dünyasını rahatlatacağına dikkat çekerek şunları dile getirdi: “İş dünyamız Covid19 sürecinde elini ve gövdesini taşın altına koymaktan çekinmedi. Faaliyetlerini devam ettirmeye, istihdamlarını korumaya ve üretimi sürdürmeye çalışarak normalleşme sürecinde yakalanan ve sürekli yükselen ekonomik tablonun da en büyük destekçileri olmuşlardır. Yapılandırma ile yükselen grafiğin devamı sağlanacak ve toparlanma daha hızlı sürecektir.”
Söz konusu kanunda alacak kapsamının genişliği, uzun vade süreleri, faiz oranlarındaki indirimler gibi birçok unsurun iş dünyasının ihtiyacını karşılayacağına dikkat çeken Başkan Oral: "Kanun kapsamına giren borçlardan 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki Kamu alacakları başta olmak üzere birçok alandaki borçları da kapsayan bu yapılandırma kanunu, iş dünyamızın sırtındaki yükü hafifletecektir. İçerisinde bulunduğumuz zorlu süreçte iş dünyasının aldığı sorumluluk bu desteklerle pozitif yönde karşılığını bulacaktır.”
“Gecikmiş Oda ve Borsa Aidatları da Kapsam İçerisinde”
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerine olan gecikmiş aidat borçlarının da yapılandırmaya dahil olduğunu belirten Başkan Oral, “ Pandemi sürecinde ekonomik durumdan dolayı bazı ödemeler aksamış olabilir bu aksamadan ve devlete olan borcundan dolayı sanayicimiz, yatırımcımız, tacir ve esnafımız mağduriyet yaşamaktaydı. Bu borçların yapılandırılmasıyla, bunun önüne geçilmiş olacak, ayrıca daralan ekonomiyi canlandırarak , herkes derin bir nefes alacak. Sadece kamu alacakları değil üst kuruluşumuz TOBB bünyesindeki oda ve borsalara olan aidat borçları da kanun kapsamında yer almaktadır. Salgın döneminde üyelerimizi nefes kredisi ve can suyu kredisi gibi kredilerden yararlandırmaya çalıştık. Aynı zamanda aidat ödemelerimizi de ertelemiştik. Kanun ile oda ve borsalara olan aidat borçlarının da kapsam içerisine alınması üyelerimizin gecikmiş aidat borçlarını da rahatlıkla ödemesine imkan sağlayacak. Bu imkandan üyelerimizin yararlanmasını önemle rica ediyorum” dedi.
“Düzenli Ödeyenler de Düşünülmeli”
Getirilen düzenleme ile hem iş dünyamızın bozulan mali tablolarının düzelmesi hem de kamu ciddi miktarda gelir elde etmesinin önünün açılacağına dikkat çeken Başkan Oral , borçluların yanı sıra ödemelerini düzenli yapanlara yönelik de olumlu uygulamalar getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Oral, “Bu yapılandırmalarla beraber ödemelerini vaktinde, düzenli ve eksiksiz biçimde ödeyen mükelleflerin de düşünülerek avantajlı ödeme imkanları, indirimler veya düşük faiz gibi teşvik edici uygulamaların getirilmesi de iş dünyamızın motivasyonunu artıracaktır” ifadelerini kullandı.
"Yapılandırma Kanunu ile Ticari Rahatlama ve Büyüme Daha Hızlı Olacak"
Oral, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı girişimler neticesinde hayata geçen Yapılandırma Kanunu çerçevesinde gerçekleşen kamu yapılandırmalarından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yapılandırmalar özellikle Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan üyelerimiz için bir cansuyu niteliğindedir. Uygulamanın hayata geçmesinde büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlarımıza , talep ve sıkıntılarımızı ilgili birimlere aktararak bu kanunun çıkmasında emeği bulunan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na müteşekkiriz. Şehrimizde ticari faaliyetine devam ederken bu yapılandırmaya ihtiyaç duyan esnaf ve üyelerimize hayırlı olsun. İnanıyorum ki esnafımızın bu uygulamayla faaliyetleri yeni bir ivme kazanmakla birlikte ticari rahatlama ve büyümeye doğru gidecektir" açıklamalarında bulundu.
Mecliste kabul edilen kanunu kapsayan borçlar ise şöyle:
“ Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, Trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, Haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak kullanımı destekleme fonu, Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları
Madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar Yapılandırmadan faydalanmak, Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları, İl özel idarelerine olan borçlar, Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, İlan ve reklam vergisi, Su, atık su, katı atık ücretleri, Yol katılım payları, Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri, KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, Kalkınma ajanslarının il özel idareleri
Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları.
Borcunu yapılandırmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Yapılandırma kapsamında en fazla 18 taksitte ödeme yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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