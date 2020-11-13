Şehirder’den Yakutiye Belediyesi’ne köy takları teşekkürü

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) belediyelerin çalışmalarını mercek altına almaya devam ediyor. Bu bağlamda Yakutiye Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisindeki köylerin (mahallelerin) girişlerine yaptığı kapıları inceleyen ŞEHİRDER Yönetim Kurulu üyeleri Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’a teşekkür plaketi takdim etti.

ŞEHİRDER Yönetim Kurulu adına Murat Ertaş yaptığı açıklamada köylerin tanınırlığını artıran, ışıklandırma çalışmasıyla karanlık çöktüğünde de köylerin konumlarını ve varlığını ana yoldan geçen herkese gösteren köy (mahalle) kapılarının, diğer adıyla taklarının herkesin takdirini topladığını söyledi.

Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti: “ Ayrıca kıymetli başkanımızdan öğrendiğimiz kadarıyla bu taklara yerleştirilen mobese kameralarıyla köye giriş çıkışlar ile köyün çevre yola bağlantı noktaları sürekli takip edildiği için köylerde muhtemel canlı hayvan hırsızlığı ve benzeri asayiş olayları açısından da caydırıcı bir çalışma olmuş. Verilen şifre ile köylüler de köylerini Türkiye’nin her yerinden internet bağlantısıyla izleyebiliyor. Daha evvel örneğine ülkemizde rastlamadığımız bu çalışmayı şehrimize kazandıran Yakutiye Belediye başkanımız sayın Mahmut Uçar’a teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerimizden böylesi yenilikçi (inovatif) çalışmalar gördükçe şehrin moral değeri yükseliyor, bu çalışmanın turizme de şu an kestiremediğimiz başka konulara da katkısı olacaktır elbet.”

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da yaptıkları çalışmaların sivil toplum kuruluşlarınca fark edilmesinin, halkın takdirini toplamasının bundan sonra yapacakları tüm çalışmalarda kendilerini daha da motive ettiğini söyleyerek küçük maliyetlerle yaptıkları mahalle taklarının Türkiye’ye örnek olmasından duydukları gururu yaşadıklarını ifade ederek ŞEHİRDER Yönetim Kurulu’na ziyaretleri ve plaketleri için teşekkür etti. Köy girişlerindeki taka benzetilen el emeği ahşap plaketi çok beğenen Başkan Mahmut Uçar ziyarette hazır bulunan ŞEHİRDER üyesi Ahmet Çınar ustayı ayrıca tebrik edip tespih hediye etti.

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