Başkan Kızıltaş’tan depreme karşı tedbir çağrısı

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “Depreme karşı alınması gereken tedbirler noktasında İzmir depremini bir milat olarak kabul edelim” dedi.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, deprem gündemiyle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu, ilgili kurum ve kuruluşlara tedbir çağrısı yaptı. İzmir’deki depremle birlikte sağlıksız yapıların yeniden tartışma konusu haline geldiğini söyleyen Başkan Kızıltaş, “Bu konuları tartışmak çözüm olmuyor; icap edeni yapmak ve her türlü tedbiri öncesinden almak gerekiyor” hatırlatmasını yaptı.

Başkan Kızıltaş, Erzurum’un da deprem riskiyle karşı karşıya bulunan şehirlerden birisi olduğuna dikkati çekerek, riskli yapıların tespitinin bir an önce yapılması ve gerekli adımların acilen atılması çağrısında bulundu.

Palandöken’deki yapılar test edilmeli

Erzurum’un Palandöken ilçesinin giderek büyüyüp genişlediğini ve yeni yerleşim alanlarına her yıl yenilerinin eklendiğini vurgulayan Yusuf Kızıltaş, “Hakikat şu ki; Palandöken ilçemizde yeni konutlar inşa edildiği gibi, çok sayıda eski bina ve konutlar da bulunuyor. Özellikle Yenişehir bölgesinde 3040 yaşını aşkın çok sayıda yapı var. Bunların acilen depreme dayanıklılık testinden geçirilmesi ve mevcut durumlarının etüt edilmesi gerekiyor. İlgili kurumların böylesine önemli bir çalışmayı bina sakinlerinin insafına bırakmaması ve süreci bizzat kendi eliyle yürütmesi en doğrusudur. Bu bağlamda Palandöken Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapmalı ve Palandöken’deki eski yapıları mutlaka sağlamlık testinden geçirmelidir. Oturulamaz durumdaki yapılar tahliye edilmeli, icap etmesi halinde binalarda gerekli güçlendirme çalışmaları da yapılmalıdır” diye konuştu.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, depreme karşı önceden tedbir almanın can ve mal kayıplarının da önüne geçeceğini ifade ederek, “Dayanıksız ve sağlıksız yapılar için şimdiden harekete geçmek, enkazların atında Ayda bebekleri, anneleri ve babaları aramaktan çok daha iyidir” dedi.

