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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın bilime katkısı ödüllendirildi

İHA

Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın bilime katkısı ödüllendirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2020 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.
Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı, “Farmakoloji bilimine ve sağlık bilimleri temel alanına katkıda bulunabilecek birçok çalışmada yeni hastalıkların tedavisinde yeni reseptörlerin etkileri, var olan ajanların yeni endikasyonları ve etki mekanizmalarının aydınlatılması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü aldı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Elif Çadırcı: “Ülkemizin en prestijli bilim ödülü olan TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almaktan ve yapmış olduğum çalışmaların takdir edilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Akademik hayatım boyunca bana inanan ve desteklerini esirgemeyen ailem başta olmak üzere, çalışma arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum" dedi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı’yı yapmış olduğu çalışmalar, araştırmalar ve sonucunda aldığı teşvik ödülü için tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Prof. Dr. Elif Çadırcı
TÜBİTAK Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.
Prof. Dr. Elif Çadırcı, Serotonin 5HT7 ve Ürotensinin UTR2 Reseptörleri ve Fizyopatolojik Rolleri, Sepsis, Sepsis Fizyopatlolojisi ve Yeni Tedavi Stratejileri, Enflamasyon ve İlişkili Hastalıklar, Gastrik Ülser, Bor Madeni ve Kemik Sağlığında Kullanımı alanlarında çalışmaktadır. SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 126 makalesine 1735 kere atıf yapılmıştır ve Hindeksi 23’tür.

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