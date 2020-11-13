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Aydemir: ‘Hakkın nusreti milletimizle beraber’ Milletvekili Aydemir’den Erzurum ANT talebi Aydemir: ‘Milletiz elhamdülillah, hem Ordu Milletiz’ Milletvekili Aydemir ‘Ordumuz, şeref levhamız’

İHA

Aydemir: ‘Hakkın nusreti milletimizle beraber’ Milletvekili Aydemir’den Erzurum ANT talebi Aydemir: ‘Milletiz elhamdülillah, hem Ordu Milletiz’ Milletvekili Aydemir ‘Ordumuz, şeref levhamız’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet olarak, mazlum oluruz ama asla zulmetmeyiz. Her seferinde hakkı, adaleti üstün tutarız biz. Nereye gitmişsek oralarda adaleti açığa çıkarmışız biz, elhamdülillah. O yüzdendir ki işte böyle göğsümüzü gere gere kendimizi ifade edebiliyoruz. ‘ dedi
Aydemir Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde Konuştu
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde tespitlerini paylaştı, değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, lider bir ülke var, zirvelere yürüyen bir ülke var. Kalemde böyleyiz, bilgiyi ifade ediyorum, kılıç da böyleyiz, elhamdülillah. Ekonomiyi tarif eden altın hâlinde de inşallah çok zirvelere gideceğiz. ‘ kaydını düştü.
Erzurum Ant Gündemi
Milletvekili Aydemir, Milli Savunma Bakanı Akar’dan ANT işletimindeki Erzurum’da bulunan boru hatlarının sivil kullanımına açılması ve yapılacak düzenlemeyle bölge ekonomisine ciddi katkı sağlanacağına işaret etti. Aydemir, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini sulandırma yaklaşımına ve Paşinyan’ı masum, mazlum gösterme tarzına tepki gösterdi.
Aydemir’den Futbol Deyimiyle Muhalefete Tepki
Muhalefete mensup bazı milletvekillerinin Azerbaycan’ın Zaferini tahfif etmeye kalkışmalarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, futbola ait bir deyimi kullanarak, ‘Ben profesyonel olmasa da uzun yıllar futbol oynadım. Futbolun kurallarını, futboldaki jargonları aşina olmam hasebiyle çok iyi biliyorum. Özellikle kullanılan bir kavram var, çok da hoşuma gider: “Topa sert girmek” ya da “adama sert girmek” Mümkün mertebe adama sert girmemeye çalışan bir üslubu hayatın her sahasına yansıtmaya çalıştık. Futbol oynarken de kırmızı kart hiç görmedik elhamdülillah Burada da siyaset yaparken adama sert girme yerine mevzuları ele almak, olaylara dönük yorum yapmak bizim esaslı yol haritamız oldu. Ara ara bütçe görüşmelerinde yahut da kanuni yapılanmalarda, görüşmelerde mevzudan şaşmadan sadece o mevzuya dönük aktarımlar yapmaya çalışıyoruz ama öyle bir noktaya geliyorsun ki sabredemiyorsun, mecburen karşı taraftan yahut sizin tarafınızdan yapılan tespitlere ya katkı sunmak ya da karşı bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Az önce aslında hiç girmeyecektim ama vicdan el vermiyor, milleti temsil ediyorsunuz, millet sizden böyle bir karşılık bekliyor, bir cevap vermeyi bekliyor. ‘ dedi.
Dağlık Karabağ Zaferi
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da büyük bir zafer elde ettiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘ Paşinyan diye bir adam perişan olmuş, sırtı yere gelmiş, mahvolmuş, yok olmuş, kahraman
çıkarmaya çalışılıyor. Ve orada, Türkler bir büyük zafer elde etmiş Azerbaycan Türkleri, zaferi Ruslara teşmil etme, Ruslara mal etme gibi bir yaklaşım. Bunları reddetmek lazım, ne adına reddetmek lazım, hak, adalet adına reddetmek lazım. ‘ vurgusunda bulundu.
‘Tanzim eden bir ülkemiz var’
Zafer sonrasındaki mutabakat sürecinde Türkiye’nin dışlanmış gibi gösterilmeye çalışıldığını, bunun bir hazımsızlık ve haksızlık olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ Ve burada Bakanımız gözümüzün önünde, yanımızda bire bir belgeyi, bilgiyi sunan insan ve imzayı atan insan anlaşmaya imzayı atan insan buna rağmen, biz orada dışlanmışız gibi bir resim ortaya konuluyor. Niye? Hazımsızlık. Şunu artık herkes kabul edecek, edilgen hâlden uzaklaştık, yön veren, tanzim eden bir ülkemiz var elhamdülillah. Her alanda bu böyle, hele savunma sahasında zirvelere yürüyoruz, dahası da olacak inşallah. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Irkçı Yaklaşım İfadesine Tepki
Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğin ırkçı bir yaklaşım olarak gösterilmesine de tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Irkçı tarzdan, elhamdülillah, fersah fersah uzak olmuşuz, sadece AK Parti için söylemiyorum, kendi adıma da söylemiyorum, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim adına da söylüyorum, onları da çok yakından biliyorum, tanıyorum. Milletini sevmek, milletinin milletler camiasında mesafe almasını istemek, başka milletlere faul yapmadan onları hor hakir görmeden, bu hâl üzere yürümek, millet sevgisinden, millî duruştan neşet ediyor. Biz hep bunu yaptık, bunu hayata yansıttık, onun içindir ki ben hemen hemen her konuşmamda vurguluyorum Cenab ı Hakk’ın inayeti, nusreti bizimle beraber oluyor. ‘ dedi.
‘Ordumuz Elhamdülillah, Şeref Levhamız’
Türk Ordusunun iki bin yılı aşan şanlı tarihinde gittiği her yere adaleti götürdüğünü belirten Milletvekili Aydemir, ‘Ve ordumuz elhamdülillah, şeref levhamız her hâliyle, tarihte var olduğu zaman diliminden bu yana yani, iki bin küsur yıl evvelinden bu yana zulümle uzak yakın ilgisi olmamış, gittiği her yere adaleti taşımış bir yapı. O yüzdendir ki ilanihaye yaşayacak Allah’ın izniyle. ‘ takdimini yaptı.
‘Mazlum oluruz ama asla zulmetmeyiz’
Milletvekili Aydemir, ‘Bugün eğer Azerbaycan bir zafer, bir galebe elde etmişse zulmün yansımasını Cenabı Hak öbür tarafa teşmil ettiği içindir. Biz millet olarak sadece Türkiye’deki Türk milleti için söylemiyorum, dünyada yaşayan bütün bizi ifade edenler için söylüyorum ki mazlum oluruz ama asla zulmetmeyiz. Her seferinde hakkı, adaleti üstün tutarız biz. Nereye gitmişsek oralarda adaleti açığa çıkarmışız biz, elhamdülillah. O yüzdendir ki işte böyle göğsümüzü gere gere kendimizi ifade edebiliyoruz. O yüzdendir ki gıptayla bakılan bir yapıyı ortaya koyduk. ‘ diye konuştu.
‘Türkiye zirveye yürüyor’
Türkiye’nin 18 yıllık süreçteki duruşuyla geçmişin edilgen yapısından kurtularak zirveye yürüyen etken bir duruma kavuştuğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Daha önce bir dönem çok edilgen bir yapımız vardı. Bir dönem Efendim birileri emretsin, buyursun, biz de ‘Evet Efendim.’ deyip geçelim.” derdik. O bitti, o hâl artık muhal. Şimdi, lider bir ülke var, zirvelere yürüyen bir ülke var. Kalemde böyleyiz, bilgiyi ifade ediyorum, kılıç da böyleyiz, elhamdülillah. Ekonomiyi tarif eden altın hâlinde de inşallah çok zirvelere gideceğiz. O yüzden tarif ederken, tanım yaparken ehli insaf, ehli vicdan hâl üzere yapalım. ‘ hatırlatmasında bulundu.
Tank Palet Fabrikası İddialarına Aydemir’den Sert Tepki
Konuşmasında Tank Palet Fabrikasıyla ilgili iddia ve spekülasyonlara değinen Milletvekili Aydemir, ‘Konuşmacılardan birisi, o fabrikanın ortaklarından biri Sayın Cumhurbaşkanımızın teyzesinin oğlu olduğu için ora verilmiş gibi bir kayıt düştü. Zinhar doğru bir bilgi değil, olmaz bu arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanımız burada yok, ben söyledim kayıtlara geçsin, kalsın. Biz onun yol arkadaşlarıyız hakkı ifade edeceğiz. Neye göre söylüyorsunuz siz? Ortaklar orta yerde. Bir adamın Güneysulu olması onun Cumhurbaşkanının teyzesinin oğlu olmasını gösterir mi? Böyle bir ahlaki yaklaşım olabilir mi? Adam Erzurumlu, Erzurum’un herhangi bir yerinde herhangi bir güzel iş yapıyor ben bunu elbette hemşehrim olarak sahiplenirim, elbette oradan pay sahibi olurum. Ama bu benim akrabam değil yani hısımlık bile yok aralarında, bırakın akrabayı hısımlık bile olmayan insanları “teyze oğlu” diye tarif edip oradaki bir başarıyı negatif hâlâ çevirme evirme yaklaşımı. Bunları her konuşmamızda söylüyoruz ama biteviye devam ediyor. ‘ sözleriyle tepkisini dillendirdi.
‘Ordumuz her daim kahraman ve şanlıdır’
Bir başka konuşmacının şanlı ordu tarifinin zanlı ordu haline çevrildiği yolundaki iddialarına tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Bir başka konuşmacı “şanlı ordu” tarifimizi “zanlı ordu” hâline çevirdiğimiz isnadında bulundu. Elhamdülillah her zeminde ordumuz için “şanlı” kavramını kullanmışız. Hiçbir zaman ordumuza “zanlı” yaklaşımını öngörmemişiz, ortaya koymamışız. Orduyu “zanlı” edenler İşte, bir kardeşimiz burada Ergenekondan yatmış arkadaşımız. Keşke, o ifadeleri kullananlar bu arkadaşlarımız için o gün ne düşünüyorlardı, o gün bunlar için nasıl tarzı hayata geçirmişlerdi? Hangi mektuplara imzalar atmışlardı bir daha burada terennüm etseler. İri iri konuşmak değil, herkes her şeyi biliyor ve arşivler herkesin elinin altında duruyor, bunu yapmamak
lazım.’ dedi.
Aydemir’den Ordu Millet Vurgusu
Türk Milletinin Ordu Millet olduğunu, her daim ordusuna duacı ve yanında bulunduğunu aktaran Milletvekili aydemir Yavuz Sultan Selim’e ait bir anekdotu paylaşarak, ‘Destan zamanlarımızın Başbuğlarından Yavuz Sultan Selim Han şirpençeyle kıvranırken Hasan Can’a dönüp diyor ki: “Hâlim nedir? Yaranın sonu nereye gider?”. Hasan Can da “Allah’la beraber olmak lazım Sultanım, Allah’la beraber olma zamanıdır.” diyor tabii, o celal hâliyle dönüp diyor ki: “Siz bugüne kadar bizi kiminle beraber zannederdiniz?” Buradan mülhem, milletiz elhamdülillah, hem öyle bir milletiz ki asker milletiz. Hep ordumuzla beraber olmuşuz ve hep öyle olacağız inşallah.’ diye konuştu.
Aydemir’den Erzurum Talebi
Sunumunda Milli Savunma Bakanlığı nezdinde Erzurum’a yönelik bir talebi paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanım, biz bir şeyi özellikle sizden istirham ediyoruz: Akaryakıt ikmal ve Nato Pol Tesisleri (ANT) diye çok eşsiz bir kurumumuz var, ordumuzu ifade eden, ordumuza destek veren bir kurumumuz. Oranın Erzurum’da da bir yapısı var, orada birtakım akaryakıt aktarım boruları var, onların sivillere de açılması talebimiz vardı bizim. Daha önce Fikri Işık Bakanımızla konuşmuştuk, o çok müspet yaklaşmıştı ama son kertede araya yığınla iş giriyor ve bunlar bir şekilde unutuluyor. İstirham etsek buna dönük bir müzaheretiniz olursa çok memnun oluruz. Sadece Erzurum için değil bütün Doğu Anadolu Bölgesi için iktisadi olarak ciddi katkı sağlayacaktır. ‘ dedi.
‘Kürt kardeşlerimiz, Türk milletinin esaslı parçası’
Konuşmasının son bölümünde Türk Milletinin Ordu’ya, Milli Savunma Bakanlığına ve Bakan Akar’a minnettar olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanım. Ben bundan sonraki süreçte de Cenabı Hak yolunuzu, izinizi her daim açık etsin diyorum, bunu sadece ben demiyorum Değerli Bakanım. Kürtleri addedip Kürtlerin sanki hamisiymiş, daha Hamisini de bırak kendisiymiş gibi ifade edenler, burada kullananlar var, ben üzülüyorum buna. Kürt kardeşlerimizin özellikle size çok fazla duaları var size karşı yürekleri bütünüyle açık. Elhamdülillah onlar bu milletin esaslı bir parçası Türk milletinin vazgeçilmez bir parçası onlarla da ben çok yakından görüşüyorum, beraber oluyorum duaları var, Allah’ın izniyle hep başarı sizinle olacaktır. ‘ paylaşımını yaptı.
Tebrik
Milletvekili Aydemir, ‘Son Karabağ başarısından dolayı hususen sizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve sizlerin şahsında Sayın Aliyevi o da bizim Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan milletini tebrik ediyorum. Bütçemiz de hayır uğur getirsin, bereket getirsin. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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