Karataş’tan atamalara “tebrik ziyareti”

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Telat Yanık ve Dekan yardımcısı Dr. Gökhan Arslan’ı makamlarında ziyaret eden MHP il Başkanı Naim Karataş başarı dileklerinde bulundular.

Erzurum’un sevilen simalarından olan ve geçtiğimiz günlerde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı’nın takdirleriyle Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Ufuk Şimşek’i ve Su Ürünleri Fakültesi'ne Dekan yardımcısı olarak atanan Dr. Gökhan Arslan’ı makamlarında ziyaret eden Başkan Naim Karataş atamalardan duydukları mutluluğu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi’nin güçlenerek yoluna devam ettiğini ve ülkemize nice neferler kazandırmayı sürdürdüğünü dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Şehrimizin değerleri haline gelen isimlerin hak ettikleri pozisyonlara getiriliyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şehrimizin ve ülkemizin markası haline gelen Atatürk Üniversitesi’nin zengin kadrolara sahip olmasını canı gönülden destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Karataş, Su ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık ile Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nden Prof. Dr Müdahir Özgülü de ziyaret ederek başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.