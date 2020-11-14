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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına dikkat

İHA

E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına dikkat

EDevlet üzerinden getirilen abonelik iptali kolaylığının yanında risklerinin de olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, konu ile ilgili uyarılarda bulundu.
Bilindiği üzere elektronik haberleşmede abonelik iptal başvurularının eDevlet üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan abonelik iptal başvurusu hizmetinin geçen ay başladığını belirten Altay, “Tüketicilerin pek çok güçlükle gerçekleştirmek istediği abonelik iptali artık kolaylıkla sağlanabilecek. Bundan böyle sabit veya mobil telefon hattı, internet hizmeti, kablo TV ve dijital Tv hizmetlerinin iptal başvurusu, bayiye gitmeden, yazılı dilekçe veya faks göndermeden eDevlet üzerinden yapılabilecek. Abonelik iptali için öncelikle aboneliklerin kontrol edilmesi, sonrasında kişisel bilgiler doğrulanarak, feshetmek istenilen aboneliğin seçilmesi gerekiyor. Abonelik seçildikten sonra iptal başvuru nedeninin yazılması da gerekiyor. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de asıl önemli olan konu, başvuru iptali nedenidir.
EDevlet üzerinden getirilen kolaylığın yanında risklerin de olduğu unutulmamalıdır. Tüketiciler, eDevlet üzerinden abonelik iptali yaparken, iptal nedenini sağlam temellere dayandırması gerekiyor.
Örnek olarak; tüketicinin 1 yıl taahhütlü aboneliği varken hiç bir gerekçe göstermeden 6 ay sonra abonelik iptali sağlarsa, sonra ki günlerde cayma bedeli olarak tüketicilere yüklü faturalar yansıtılabilir.” Dedi.
Bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesi iptali
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre abonelikten ayrılmak isteyen tüketici, bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman eDevlet üzerinden feshetme hakkına sahip olduğunu dile getiren Altay, “Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Ancak abonelik sözleşmesi bir yıla kadar olan tüketiciler sözleşme dolmadan eDevlet üzerinden ayrılmak isterse cayma bedeli ödeyebilir.
Elektronik haberleşmede yaşanan somut sorunla abonelik iptaline gerekçe olarak sunulabilir
Bunun yanında elektronik haberleşmede yaşanan herhangi bir sorunun somut nedeni var ise abonelik iptaline gerekçe olarak sunulabilir. Tüketicilerden geçmiş yıllarda, haklı gerekçe sunulsa dahi bazı firmaların ceza ve ek fatura yansıttığına dair şikâyetler aldık.
edevlet üzerinden iptal başvurusu yaptığı halde ceza ile karşı karşıya kalırsa Bu durumda tüketiciler edevlet üzerinden haklı gerekçe ile iptal başvurusu yaptığı halde herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalırsa; Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 liranın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine; Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 6 bin 920 lira ile 10 bin 390 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine; Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 liranın altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine; Müracaat edilerek talep edilen ücretin iptali sağlanabilir.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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