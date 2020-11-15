Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde bahçede kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü yara almazken, bahçe sahibine 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.
Olay, dün saat 16.30'da Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Alkan'ın bahçesinde kestiği kavak ağacı, bu sırada yoldan geçen Merve Şahin yönetimindeki 25 ABF 125 plakalı otomobilin üzerine düştü. Sürücü Merve Şahin ile yanında bulunan arkadaşı olayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar meydana geldi.
Görgü tanığı Binali Canpolat, ağacın kesimi sırasında çevredekileri önlem alarak uyarmaya çalıştıklarını belirtti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Kenan Alkan hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2020-11-15 09:37:54
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