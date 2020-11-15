TYB Erzurum Şubesi’nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TYB Erzurum Şubesi’nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

İHA

TYB Erzurum Şubesi’nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gazeteci, yazar Ahmet Kekeç’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlandı.
TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı M. Hanefi İspirli tarafından yapılan açıklama şöyle;
‘’Gazeteci, yazar ve hikâyeci Ahmet Kekeç’in, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
1997 yılında Türkiye Yazarlar Birliği "BasınFıkra" ödülünü de almış olan Kekeç, kalemini ve inandıklarını her daim, her şart altında savunan bir yazardı.
Bütün dünyayı kasıp kavuran virüse yenik düşerek vefat etmesi ile büyük bir yazarı daha kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz.
Mekânı cennet olsun, kederli ailesine, yakınlarına, camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”
AHMET KEKEÇ KİMDİR?
Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.
Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.
Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.
Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik
Erzurum taşıtta 3, konutta 2’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum taşıtta 3, konutta 2’inci sırada
Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor Besiciler şap aşısı konusunda uyarıldı
YEREL HABERLER Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor Besiciler şap ...
Atatürk Üniversitesi bir dünya sıralamasına daha adını yazdırdı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi bir dünya sıralamasına daha ...
E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına dikkat
YEREL HABERLER E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına ...
EkoAvrasya'dan Ersin Tatar'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER EkoAvrasya'dan Ersin Tatar'a hayırlı olsun ziyareti
“Paylaşmak Mutlu Eder” sloganıyla öğrencilere yardım ettiler
YEREL HABERLER “Paylaşmak Mutlu Eder” sloganıyla öğrencilere yardım ...
Öğretmenlerin yürüttüğü 77 projeye Avrupa, 138 projeye ulusal kalite etiketi
YEREL HABERLER Öğretmenlerin yürüttüğü 77 projeye Avrupa, 138 ...
Öğrenciler korona virüse karşı gönüllü sağlık elçisi oluyor
YEREL HABERLER Öğrenciler korona virüse karşı gönüllü sağlık elçisi ...
Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy’un elinden aldı
YEREL HABERLER Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy’un elinden aldı
Turizmde yeni dönem başlıyor CAT 3A sistemi ile sisli havalarda bile Erzurum’a bütün uçakların iniş ve kalkışı yapabilecek
YEREL HABERLER Turizmde yeni dönem başlıyor CAT 3A sistemi ile sisli ...
Karataş’tan atamalara “tebrik ziyareti”
YEREL HABERLER Karataş’tan atamalara “tebrik ziyareti”
Aydemir: ‘Hakkın nusreti milletimizle beraber’ Milletvekili Aydemir’den Erzurum ANT talebi Aydemir: ‘Milletiz elhamdülillah, hem Ordu Milletiz’ Milletvekili Aydemir ‘Ordumuz, şeref levhamız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hakkın nusreti milletimizle ...
Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın bilime katkısı ödüllendirildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın bilime katkısı ...
Başkan Kızıltaş’tan depreme karşı tedbir çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kızıltaş’tan depreme karşı tedbir çağrısı
GSİM, pandemiyi fırsata çevirdi
YEREL HABERLER GSİM, pandemiyi fırsata çevirdi
Şehirder’den Yakutiye Belediyesi’ne köy takları teşekkürü
YEREL HABERLER Şehirder’den Yakutiye Belediyesi’ne köy takları ...
BB Erzurumspor, Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor
ETB Başkanı Oral: "Yapılandırma kanunu ile iş dünyası daha rahat nefes alacak"
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral: "Yapılandırma kanunu ile iş dünyası ...
Milletvekili Altınok, AGİTPA üyeleriyle gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Altınok, AGİTPA üyeleriyle gündemi ...
Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan ...
80 yıl sonra tarihi zafer
YEREL HABERLER 80 yıl sonra tarihi zafer
Erzurum’da mezarlıkta kış hazırlığı Kış için 800 mezar kazıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da mezarlıkta kış hazırlığı Kış için 800 ...
Erzurum'da toprağın donduğu kış dönemi için 800 mezar kazılıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da toprağın donduğu kış dönemi için 800 mezar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X