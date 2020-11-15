Diva-Sen’den emekli imamlara vefa plaketi

DivaSen Erzurum İl Temsilciliği emekli din görevlilerine ahte vefa plaketi takdim etti.

DivaSen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) Erzurum İl Temsilciliğine davet edilen emekli din adamları için DivaSen Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Kardaş, yönetim kurulu üyeleri adına hizmetlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak emekliliği hak eden Abdulhaluk Okçi, Osman Ekinci, Muhittin Kazanç, Muammer Daştan, Mustafa Aksoy, Mehmet Savaş, Zafer Başıbüyük’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

DivaSen Erzurum İl Temsilcisi Karadaş, emekli olan imamlara emekliliklerinin sağlık ve huzur dolu geçmesini temenni ederek, “Öncelikle şu ana kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı DivaSen Temsilciliği adına teşekkür ediyorum. Emekli personelimizi unutmayarak, bir çatı altında birlik, beraberlik için ne yapılması gerekiyorsa onları yapacağız. Gençlerimizi spora teşvik edip, yaz Kur'an kurslarında okuyan çocuklarımız arasında turnuvaları düzenlenmesine destek vereceğiz. Ayrıca şehit ailelerine, yetimlere, engellilere yardımcı olacağız. DivaSen olarak din görevlilerimizin özlük haklarına sahip çıkacağız. Din hizmetine emeği geçmiş rahmeti rahmana kavuşmuş tüm emekli personelimize rahmet diliyor, hayatta olanlara da sağlıklı, huzurlu ve bereketli uzun ömür diliyoruz” şeklinde konuştu.

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