BB Erzurumspor Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

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BB Erzurumspor kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan BB Erzurumspor futbolcuları, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan antrenmanda kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışması yapıldı. MaviBeyazlılar idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

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