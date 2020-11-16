Aydemir Erzurumspor’u gündeme taşıdı Aydemir’den Atlı Cirit Eğitim Merkezi önerisi Aydemir Kış Sporları Eğitim Kampüsü talep etti Aydemir’den Aşkale ve Pasinler’e yönelik talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir Erzurumspor’u gündeme taşıdı Aydemir’den Atlı Cirit Eğitim Merkezi önerisi Aydemir Kış Sporları Eğitim Kampüsü talep etti Aydemir’den Aşkale ve Pasinler’e yönelik talep

İHA

Aydemir Erzurumspor’u gündeme taşıdı Aydemir’den Atlı Cirit Eğitim Merkezi önerisi Aydemir Kış Sporları Eğitim Kampüsü talep etti Aydemir’den Aşkale ve Pasinler’e yönelik talep

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum için Gençlik ve Spor Bakanlığından da yatırım talebinde bulundu. Kazım Karabekir stadyumunun yetersizliğine vurgu yapıp tribün kapasitesinin artırılmasını isteyen Milletvekili Aydemir, ilde Kış Sporları Eğitim Kampüsü, Atlı Cirit Eğitim Merkezi kurulması taleplerini gündeme taşıdı.
Aydemir: ‘Erzurumspor haksızca küme düşürülmüştü’
Sunumunda Erzurumspor’un 2018 2019 sezonunda haksız bir şekilde Süper Ligden düşürüldüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Geçtiğimiz bütçede de dile getirmiştim, Erzurumspor çok haksız bir biçimde küme düşmüştü ama o bizim tespitimizi haklı çıkarırcasına yeniden bir gayret koyduk şimdi Süper Lig’de oynuyoruz. ‘ dedi.
‘Stadyum tribün kapasitesi artırılmalı’
Mevcut Kazım Karabekir Stadyumunun seyirci kapasitesi yönünden artık ihtiyaca cevap vermediğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ancak stadyumumuz yeterli değil. Dahasını söyleyeyim, Erzurum’a gelen rakip takımlar hava şartlarından, iklimden müşteki olduklarını söylüyorlar. Öyleyse o stadyumun kapalı bir stadyum hâline gelmesi lazım, çok daha mütekâmil hâle getirmek lazım. Sıhhatsiz bir yapısı var, kaldı ki tribün kapasitesi de yeterli değil, 4050 bin civarına yükseltilmesi lazım. Bu, şehirde, ilde çok büyük bir beklenti. Ben biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız da buna çok sıcak bakıyor, sizde bu yönde bir mesai koyarsanız size minnettar oluruz. ‘ talebini sundu.
Erzurum Kış Sporları Eğitim Kampüsü Talebi
Erzurum’da yalnızca kış sporları eğitim ve öğretimin verildiği kar ve buz sporları eğitim merkezi açılması, bu merkezin yatılı eğitim verebilecek kapasitede yurt ve sosyal donanıma sahip olmasını isteyen Milletvekili Aydemir, Erzurum’da Kış Sporları Eğitim Kampüsü kurulmasının il ve bölge için önemli olduğunu savunarak, ‘Kış sporları eğitim kampüsü yapılmasını biz talep ediyoruz. Erzurum için Erzurum merkezde olması lazım, kar buz sporları eğitiminin burada verilmesi lazım. ‘ dedi.
Aşkale ve Pasinler’de Atlı Cirit Eğitim Merkezi Talebi
Milletvekili Aydemir, ata sporlarımızın ihyası kabilinden Erzurum’un Aşkale ve Pasinler ilçelerinde Atlı Cirit Eğitim Merkezi kurulması, bu merkezde cirit atları yetiştirilmesine imkan tanıyan tesislerin bulunması önerisini paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’u ifade eden, ata sporumuz cirit için bir eğitim merkezi oluşturalım burada. Bizim Erzurum merkezde, özellikle merkez köyleri ifade eden sahada cirit çok tebarüz etmiş bir hâlde. Onun dışında, gene Aşkale, Pasinler ilçelerimizde çok öne çıkmış bir spor alanı. Burada da müzahir olursanız, yardımcı olursanız minnettar oluruz; özellikle talebimizdir. ‘ kaydını düştü.
Ata Sporları Gençlik Şöleni
Milletvekili Aydemir ayrıca, cirit başta olmak üzere tarihimizi ifade eden ata sporlarının ihyası ve genç nesle aktarımı odağında Erzurum’da her yıl bakanlıkça ‘ata sporları gösteri ve tanıtım gençlik şöleni tertip edilmesi, bu etkinliğe Türki cumhuriyetlerden katılımın sağlanması, etkinliğin gelenekselleştirilmesi talebini kaydetti; kış sporlarının özendirilmesi ve öğretilmesi odağında, ABD’de basketbola uygulanan yaklaşıma benzen şekilde, bu spor dalında ulusal ve uluslararası başarı elde eden gençlere tahsil bursu verilmesini değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş, İş Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Memiş, İş Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde ...
Diş hekimi öğrencisi Covid-19’a karşı jeneratör üretti
YEREL HABERLER Diş hekimi öğrencisi Covid-19’a karşı jeneratör ...
BB Erzurumspor Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Seyir halindeki otomobilin üzerine kesilen kavak ağacı düştü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin üzerine kesilen kavak ...
Diva-Sen’den emekli imamlara vefa plaketi
YEREL HABERLER Diva-Sen’den emekli imamlara vefa plaketi
Leyla Aydemir davasındaki karara avukatlardan itiraz geldi
YEREL HABERLER Leyla Aydemir davasındaki karara avukatlardan itiraz ...
Kış uykusundan önce ayılar yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolunu tutuyor
YEREL HABERLER Kış uykusundan önce ayılar yiyecek bulmak için şehir ...
Ahmet Coşkun’dan yeni il binasına ziyaret
YEREL HABERLER Ahmet Coşkun’dan yeni il binasına ziyaret
TYB Erzurum Şubesi’nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi’nden Yazar Ahmet Kekeç için ...
Kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine düştü
YEREL HABERLER Kesilen ağaç, yoldan geçen otomobilin üzerine düştü
Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik
Erzurum taşıtta 3, konutta 2’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum taşıtta 3, konutta 2’inci sırada
Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor Besiciler şap aşısı konusunda uyarıldı
YEREL HABERLER Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor Besiciler şap ...
Atatürk Üniversitesi bir dünya sıralamasına daha adını yazdırdı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi bir dünya sıralamasına daha ...
E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına dikkat
YEREL HABERLER E-Devlet üzerinden abonelik iptal başvurularına ...
EkoAvrasya'dan Ersin Tatar'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER EkoAvrasya'dan Ersin Tatar'a hayırlı olsun ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X