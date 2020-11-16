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Atatürk Üniversitesinden bir ilk daha Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde laparoskopik ovariektomi ve ovariohisterektomi operasyonlarına başlandı

İHA

Atatürk Üniversitesinden bir ilk daha Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde laparoskopik ovariektomi ve ovariohisterektomi operasyonlarına başlandı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi iş birliği ile Türkiye’de ilk kez üç port tekniği kullanılarak Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde laparoskopik ovariektomi ve ovariohisterektomi operasyonlarına başlandı.
Bilimsel üretkenlik, araştırma geliştirme (ArGe), girişimcilik ve teknoloji alanlarındaki yatırımlarını çoğaltarak değer katan üniversiteler arasında üst sıralara tırmanan Atatürk Üniversitesi, yenilik üretmeye devam ediyor.
Bu kapsamda; Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi iş birliğiyle geliştirilen, BAP Koordinasyon Birimi tarafından ise desteklenen “Laparoskopik ve Açık Overiektomi Yapılan Köpeklerde Operasyon Sırası ve Sonrasındaki Değişimlerin Karşılaştırılması” isimli proje, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat ve Arş. Gör. Damla Tuğçe Okur tarafından gerçekleştirildi. Tekniğin uygulanması sürecinde proje ekibine Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe önemli katkılarda bulundu.
Bu yöntem sayesinde geleneksel kısırlaştırma operasyonlarına göre operasyon süresinin ve operasyon sonrası iyileşme döneminin çok daha kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini aktaran Prof. Dr. Bülent Polat, gelişen ve sürekli yenilenen teknolojik gelişmeleri, bilimsel çalışmalara entegre ederek hayvan sağlığını en üst seviyede tutacak yeniliklere imza attıklarını söyledi.
Türkiye’de bir ilk olan laparoskopik ovariektomi ve ovariohisterektomi operasyonlarının Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldığına dikkat çeken Polat, başta ekip arkadaşları ve iş birliği içinde oldukları Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.
“İnsanıyla, Toprağıyla, Kültürüyle Hem Hal Olan Çalışmalar Yapıyoruz”
Üniversitelerin; değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için seferber eden kurumlar olduklarına değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sadece insanlığın değil dünyadaki tüm canlıların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.
Bu doğrultuda Ziraat Fakültesi olarak toprağa, Veteriner Fakültesi olarak da dünyayı paylaştığımız hayvanlara yönelik bilimsel çalışmalar yürüttüklerini belirten Çomaklı, gerçekleştirilen bu önemli proje sayesinde geçirdikleri operasyonların ardından hayvanların iyileşme sürecini oldukça kısaltacağını söyledi.
Atatürk Üniversitesinin yeniliğin merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilginin üretildiği, üretilen bilginin bilince dönüştüğü yer olan 63 yıllık eğitim yuvasının ülkesinin tüm değerlerini kıymetlendiren, toplumla bağını güçlü kılan, insanıyla, toprağıyla, kültürüyle hem hal olan çalışmalar yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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