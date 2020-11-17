Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu (2)

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, 109 fişek, 978 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-11-17 09:28:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.