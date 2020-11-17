Erzurum’da tehlikeli yolculuk

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Erzurum’da kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

E80 karayolu üzerinde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına kulak asmadı.

Hem kendini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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