Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor

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Şenkaya Belediyesi ekipleri Kürkçü ve Aktaş Mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Birlikten kuvvet doğar. Büyükşehir Kırsal Daire Başkanlığımızla birlikte Şenkaya’mızda ve mahallelerimizde kar yağana kadar çalışmalarımız devam edecek. Kış sezonuna girmeden Şenkaya İlçemizde ve Mahallelerinde bakımı yapılmayan yolumuz kalmayacak” dedi.

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