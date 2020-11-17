Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım’ projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım’ projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu

İHA

Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım’ projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinin ‘Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım’ projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu.
Proje kapsamında bugün Kars Kapı Polis Uygulama Noktası, Sanayi Tortum yolu Polis uygulama noktası, Aşkale Erzurum karayolu Polis kontrol noktası, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi karşısı köprülü kavşak, Kayak yolu Polis Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Caddesinde 20 gençlik lideri, 20 gönüllü olmak üzere toplam 40 kişilik ekiple “Trafikte Yaya Üstünlüğü” etkinliği düzenlendi.
Kars kapı Polis Uygulama noktasında Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ve Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan’ın da katıldığı programda “Emniyet kemerini tak, kul hakkı yeme” sloganıyla Trafik Polisleri kontrolünde araçlar durdurarak araç sürücüleri bilgilendirildi.
Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın burada yaptığı açıklamada, “Erzurum’da kurallara uyalım sevdiklerimize ulaşalım konulu proje hazırlandı. 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle bu projeye uygulamasına başlanıldı. Proje ortaklarımız Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve gençlik merkezinde görevli gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte Erzurum’un girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında ayrıca içindeki yaya geçiş üstünlüğü olan kavşaklarda araç sürücüleri ve yayaları elimizde bulunan broşürleri vererek uyarıyoruz. Araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Araç sürücülerine lokum, maskot ve kolonya ikram ediyoruz. Araçlarda çocuklar varsa aracı süren anne veya babalarına uyarıcı düdükler veriyoruz. Araç sürücüleri ve yayalardan olumlu tepkiler alıyoruz. Yaya olsun, araçla olsun trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıyoruz. İnsan olarak her insanın canından sorumlu olduğumuz da bilmeliyiz” diye konuştu.
Araç sürücülerine emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Gençlik Merkezi temsilcileri sürücülere lokum ikram etti, kolonya döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor
Erzurum’da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Erzurum’da tehlikeli yolculuk
BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı
Efe göz sağlığı için uyardı
YEREL HABERLER Efe göz sağlığı için uyardı
Yeni Başkan Toraman oldu
YEREL HABERLER Yeni Başkan Toraman oldu
Türkiye’de ilk Erzurum’da tek Online iş başı eğitim denetim yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk Erzurum’da tek Online iş başı eğitim ...
Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak ...
Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL tazminat ödeyecek 
YEREL HABERLER Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL ...
Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan ...
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak ...
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına ...
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak ...
Atatürk Üniversitesinden bir ilk daha Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde laparoskopik ovariektomi ve ovariohisterektomi operasyonlarına başlandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden bir ilk daha Veteriner ...
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
YEREL HABERLER Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da ...
Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Rektör Çomaklı, Erzurum'a yatırım yapacak işadamlarını ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Erzurum'a yatırım yapacak ...
Aydemir: ‘Gençlik Cumhurbaşkanımıza minnettar’ Aydemir: ‘Vatanımızın her zerresi bizim için mübarektir’ Aydemir Gençliğe yönelik AK Bakışı paylaştı Aydemir’den ‘Eser Siyaseti’ hatırlatması
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Gençlik Cumhurbaşkanımıza ...
Madalyalara ambargo koydular
YEREL HABERLER Madalyalara ambargo koydular
Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol ...
Türkiye Ekonomisine Ergaz enerjisi “Akaryakıt Depolama ve Karadolum Terminali” hizmete girdi.....
YEREL HABERLER Türkiye Ekonomisine Ergaz enerjisi “Akaryakıt ...
Aydemir Erzurumspor’u gündeme taşıdı Aydemir’den Atlı Cirit Eğitim Merkezi önerisi Aydemir Kış Sporları Eğitim Kampüsü talep etti Aydemir’den Aşkale ve Pasinler’e yönelik talep
YEREL HABERLER Aydemir Erzurumspor’u gündeme taşıdı Aydemir’den Atlı ...
Vali Memiş, İş Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Memiş, İş Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde ...
Diş hekimi öğrencisi Covid-19’a karşı jeneratör üretti
YEREL HABERLER Diş hekimi öğrencisi Covid-19’a karşı jeneratör ...
BB Erzurumspor Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X