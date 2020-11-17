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Aydemir’den Erzurum için 6’ıncı Bölge Teşviki talebi Aydemir: ‘Daha da mesafe alacağız Allah’ın izniyle’ Aydemir KUDAKA ve DAP’ı gündeme taşıdı Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda yükseliş dönemi yaşıyoruz’

İHA

Aydemir’den Erzurum için 6’ıncı Bölge Teşviki talebi Aydemir: ‘Daha da mesafe alacağız Allah’ın izniyle’ Aydemir KUDAKA ve DAP’ı gündeme taşıdı Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda yükseliş dönemi yaşıyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde Erzurum’da Organize Sanayi Bölge yatırımları için getirilen 6. Bölge teşviklerinin kalıcı olması için Bakan Mustafa Varank’tan talepte bulunup süre uzatımına teşekkür etti.
Aydemir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde Konuştu
Muhalefetin tenkit tarzına ilişkin notlar düşüp, hizmetten, eser siyasetinden bihaber hallerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, muhalefetin “Kapatılsınlar” dediği Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarına ilişkin düşüncelerini DAP ve KUDAKA bağlamında dile getirip, Büyükşehir, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye Belediyelerinin projelerine vurgu yaptı.
‘Muhalefet ezberlerine devam ediyor’
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görüşmelerinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin yalnızca eleştiriye yönelik yaklaşımına tepki verdi. Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefet, ezberlerine devam ediyor, saraydan bahsediyor, tek adam iktidarından bahsediyor; zihin haritalarında hizmete dönük en küçük bir kırıntı olmayınca bu neviden küçültme, aşağıya çekme gibi bir yaklaşımı tercih ediyorlar.’ dedi.
Aydemir’den Muhalefet Yaklaşımına Tepki
AK Parti öncesiyle 18 yıllık AK iktidar dönemini mukayese eden Milletvekili Aydemir, ‘Eskiden Sanayi Bakanlığını bizden önce, Ak Hareketten önce, Ak İktidardan önce ölçü tartı aletlerinin kontrolünü yapan bir Bakanlık olarak bilirdik; bir ilave işi daha vardı, kooperatiflere komiser tayin ederdi, onların kongrelerine komiser tayin ederdi. Şimdi, tabii, geldiğimiz noktada icat sahası, mucit ocağı oldu ya; muhalefet ne yapıyor? Muhalefet, ezberlerine devam ediyor, saraydan bahsediyor, tek adam iktidarından bahsediyor; zihin haritalarında hizmete dönük en küçük bir kırıntı olmayınca bu neviden küçültme, aşağıya çekme gibi bir yaklaşımı tercih ediyorlar. Bundan dolayı da biz, buradaki ekip sizinle iftihar ediyoruz. Onlar da ne kadar tenkit ederlerse etsinler, gene de yüreklerinde bir hak teslimi olduğunu biliyorum, görüyorum ben. ‘ diye konuştu.
Bakan Varank’a Övgü
Yöneltilen tenkitlerin yapıcı olması gerektiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bir arkadaşımız şunu söyledi: “Tenkit etmeyelim mi?” Elbette eleştirin, biz hep onu söyledik. Noksanımız yok mu? Var elbette. Noksanlarımızı dile getirmek lazım, bundan biz de lezzet alırız, bundan biz de haz alırız ve bundan biz de pay kaparız; zaten bakanlarımızın zihni buna çok açık elhamdülillah, özellikle genç, bu işe geldiğinden beri hakikaten çok özel bir zemin koyan Değerli Bakanımız gibi. ‘ kaydını düştü.
Aydemir Kalkınma Ajans ve İdarelerini Savundu
Muhalefet kesimince, Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarının gereksiz olduğu ve kapatılması gerektiği ifadelerine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Bir arkadaşımız, geçtiğimiz bütçede de ben altını çizmiştim özellikle bu kalkınma idareleri, kalkınma ajanslarıyla ilgili “Bunlar beyhude, gereksiz.” gibi bir ifade geçti. Oysa ben şunu biliyorum ki bunlarla beraber, bu kurumlarla beraber zeminde, her ilde, bölgelerde âdeta planlama teşkilatları ihdas olundu. Oralarda çok nitelikli insanlar çalışıyor ve yereldeki bütün gelişmeleri en ince noktasına kadar takip ediyorlar. ‘ dedi.
Demirdöğen’e Teşekkür
Kalkınma Ajans ve İdarelerinin sosyal ve ekonomik bazda önemli ve ciddi katkılar sunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Komisyon görüşmelerine katılan DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ve ekibine teşekkür ederek, ‘Sayın Demirdöğen DAP İdaresinin başında, daha önce KUDAKA’daydı, kalkınma ajansındaydı, oraya çok özel hizmetleriyle şekil verdi, şimdi DAP’ta yapıyor bunu. ‘ dedi.
‘Fuzuli yaklaşımı yanlıştır’
Kalkınma Ajans ve İdarelerine yönelik, muhalefet kesimince ‘fuzuli’ şeklindeki algı yaklaşımının yanlış olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bunu sadece orada mı yapıyoruz? Her tarafta bunu yapıyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla bu kurumların “fuzuli” diye algılanması doğru değil. Tam tersi ben Erzurum’dan biliyorum, ben bizim bölgeden biliyorum, daha önce DOSİAD Başkanlığı yaptım bu kurumlar sayesinde çok sayıda ilimiz ihya oldu, hakikaten çok özel zeminler buldu. Bundan dolayı bunların ayakta kalması lazım. Ben şunu da biliyorum mesela: Bizim Erzurum Büyükşehir Belediyesi işte elimde var onlarca projeyi size göndermiş. Başka belediyelerimiz var; Palandöken, Yakutiye, Aziziye, hepsi size yönleniyor ve o kurumlar da ellerindeki bütçe imkânı kadar destek oluyorlar, proje geliştiriyorlar. Bu, çok büyük bir nimet. Dolayısıyla bunlara gözümüz gibi bakalım diye hususen not düşüyorum. ‘ dedi.
‘Cumhurbaşkanımız liderliğinde ekonomik diriliş dönemi yaşıyoruz’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ekonomik kalkınma odağında bir diriliş dönemi yaşadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız o liderliğiyle, o riyasetiyle hususen bir şekil verdi, hepimize şekil verdi, işte Bakanlıklardaki kadrolarımıza bu şekli verdi. Bundan dolayı daha da mesafe alacağız Allah’ın izniyle.’ diye konuştu.
Muhalefete İnsaf Çağrısı
Muhalefetin yapılan reform, yatırım ve hizmetleri inkar ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Hadi hep inkar ediyorlar da bir şeyi özellikle söylemek lazım, biz 4 tane imansız terörist yapıyla mücadele veriyoruz ve sadece PKK kitapsızlarına, bu vicdansızlara karşı bu ülke 2,5 trilyon dolar para harcamış. Ardından FETÖ gelmiş, DEAŞ gelmiş, envai türden, her isimden kitapsız teröristlerle mücadele ediyoruz ve buralara kaynak aktarıyoruz. Aslında bin yapıyoruz, milyon yapıyoruz bari hiç değilse bir gösterin ya, el insaf yani hep ehli vicdan olalım diyorum, ben bunun altını özellikle çiziyorum.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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