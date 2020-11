Büyükşehir’den atlı spor kulüplerine yem desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki atlı spor cirit takımlarına yem desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen 25 spor kulübünün yöneticisi, her yıl geleneksel hale gelen söz konusu desteğin pandemi sürecinde de gerçekleşmesinden ötürü Başkan Sekmen’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cirit, ecdadımızdan bugünlere kadar yüzyıllardan beri süre gelen bir ata mirasıdır” dedi.

Konuşmasında cirit sporunun gelişmesinde en büyük pay sahibinin kulüp yöneticileri olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Ata sporu cirit, Dadaşların vakar duruşuyla özdeşleşen bir öneme sahiptir. Bir dönem Eskişehir, Erzurum ve Uşak illerinde revaçta olan bu spor branşı bugün gelinen noktada 25 spor kulübümüzün özveri ve desteğiyle şehrimizde daha da yaygın hale getirilmiştir. Türkün gücünü gösteren ve ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı bu geleneği yaşatmak adına Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun gayretler içerisindeyiz. Bu çorbada bizimde bir tuzumuzun olması için her yıl sürdürdüğümüz yem desteğine bu sene de devam ediyoruz. Bu yıl da kulüplerimize 2’şer ton yem desteği sağladık. Bu spor branşının gelişimi için tüm spor yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ata sporuna gönül veren cirit severlerle birlikte bu spor branşını tüm dünyaya duyuracağız inşallah.”

Konuşmaların ardından yem desteği ile ilgili hediye çeki, Başkan Sekmen tarafından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Ziya Gökalp Ceylan ile Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban’a verildi.

