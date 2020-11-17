Başkan Sekmen: “Erzurum’a yeni fabrikalar kurulacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da yeni istihdam alanları oluşturarak işsiz kardeşlerimize farklı iş imkânları sunacağız” dedi.

Yatırım yapmak üzere kente gelen Yeşil Kundura, Trizone Ayakkabıcılık ve Eksen Ayakkabıcılık firmalarının yetkilisi işadamlarıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemede bulunan Başkan Sekmen, beraberindekilerle daha sonra Tekstilkent Fabrikalarını gezdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Sayın Valimiz Okay Memiş ile birlikte oluşturduğumuz Tekstilkent Fabrikalarında şehrimizdeki işsizlik sorununa bir nebze de olsa çare bulduk. Erzurum’a yeni fabrikaların kurulması için İstanbul ve Başkent hattında sürekli mekik dokuyoruz. İstihdam için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere metropol kentlerde yatırımcılarla bir araya geliyoruz, yatırım teşvikleri ve bölgesel cazibe unsurlarını iş insanlarına aktarıyoruz. Müteşebbislere şehrimize yatırım yapmaları durumunda kentsel ve bölgesel avantajlarla ilgili de bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Mahallebaşı ESMEK’te katkılarımızla açılan Ayaz Tekstil'de üretim son sürat devam ediyor. Firma sahibi Turgut Saymazoğlu kardeşimiz Erzurumlu gençlerimize bu yatırımla yeni iş imkânı sundu. Şimdi de yine tekstil ve ayakkabıcılık sektöründe söz sahibi olan firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Yeşil Kundura, Trizone Ayakkabıcılık ve Eksen Ayakkabıcılık firmalarının yetkilisi işadamlarımızı Erzurum’da ağırladık. İnşallah nasip olursa yeni fabrikalar ve yeni üretim merkezlerini şehrimizde hizmete açacağız.”

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