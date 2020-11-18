Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya programcılığı yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya programcılığı yapıyor

DHA

Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya programcılığı yapıyor


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da kas erimesi hastası olan Emin (28), Yasin (24) ve Yunus Taş (21) kardeşler, pes etmedi. Hastalık sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan kardeşler, stüdyoya çevirdikleri evlerinin bir odasında siyasi, dini ve müzik içerikli programlar yapıyor.
Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde Çiğdem (46) ve Köksal Taş (52) çiftinin 4 çocuğundan 3'ü kas erimesi hastalığına yakalandı. Emin, Yasin ve Yunus Taş kardeşlerde 3 yaşından itibaren başlayan hastalık her geçen gün ilerledi. Ortaokula kadar eğitimlerini sürdüren kardeşler, hastalık sebebiyle okullarını bırakmak zorunda kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kardeşler, hastalığı engel olarak görmeyip, internetten öğrendikleri sosyal medya yayıncılığı sonrası aldıkları kamerayla evlerinin bir odasını stüdyoya çevirdi. Siyasi, dini ve müzik içerikli programlar yapan Taş kardeşler, konukları gelmeden önce anne ve babalarının yardımıyla kamera kurarak, stüdyolarını hazırlıyor. Yasin; ekran önünde programı sunarken, Yunus müzikleri, ağabeyi Emin ise sosyal medyada paylaşımları üstleniyor. Belirli günlerde evlerindeki stüdyoda yaptıkları programda merkez ilçe belediye başkanlarını konuk alan Taş kardeşler, milletvekilleri ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i de misafir etmek istiyor. 
'HASTALIĞA YENİK DÜŞMEDİK'
Kas erimesi hastalığının 3 yaşında İstanbul'daki bir hastanede belirlendiğini belirten Yasin Taş, ortaokul sonrası eğitimlerine ara verdiklerini söyledi. Fizik tedavi sebebiyle hastalıklarının yavaş ilerlediğini ifade eden Yasin Taş, "Okuldan ayrıldıktan sonra hastalığa yenik düşmek istemedik. Hastalığımızı bir engel gibi görmeyerek, bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu hastalığın hiçbir şeye engel olmadığını göstermek istedik. Programların yanı sıra, şarkılar besteledik, müzikler yaptık" diye konuştu.
Programların montaj ve müziklerini yapan Yunus ise yaptığı şarkıların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü anlattı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile soğuklar için 'üşirem' şarkısını yazarak bestelediğini vurgulayan Yunus Taş, 36 parçadan oluşan bir çalışması bulunduğunu söyledi. Programları sosyal medyada paylaşım görevini üstlenen Emin Taş (28) ise 10 bine yakın takipçisi olduğunu, sosyal medyaya attığı programların kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirtti. 
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası malulen emekli olan baba Köksal Taş ise çocuklarına destek beklediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-11-18 10:10:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
Başkan Sekmen: “Erzurum’a yeni fabrikalar kurulacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Erzurum’a yeni fabrikalar kurulacak”
Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim yılına başlamasının 62. yıl dönümü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim yılına ...
Büyükşehir’den atlı spor kulüplerine yem desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den atlı spor kulüplerine yem desteği
Başkan Sekmen: “Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Erzurum, hayvancılık ve tarımda da ...
Apartman yöneticisi, tamir yapılan çatıdan düşüp, öldü
YEREL HABERLER Apartman yöneticisi, tamir yapılan çatıdan düşüp, ...
Ünlü kahve zinciri Starbucks, Erzurum MNG’de 20 Kasım’da açılıyor
YEREL HABERLER Ünlü kahve zinciri Starbucks, Erzurum MNG’de 20 ...
Aşkale heyetinden Jandarma Komutanlığı’na ziyaret
YEREL HABERLER Aşkale heyetinden Jandarma Komutanlığı’na ziyaret
Aydemir’den Erzurum için 6’ıncı Bölge Teşviki talebi Aydemir: ‘Daha da mesafe alacağız Allah’ın izniyle’ Aydemir KUDAKA ve DAP’ı gündeme taşıdı Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda yükseliş dönemi yaşıyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir’den Erzurum için 6’ıncı Bölge Teşviki ...
Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım’ projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu
YEREL HABERLER Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, ...
Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor
Erzurum’da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Erzurum’da tehlikeli yolculuk
BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı
Efe göz sağlığı için uyardı
YEREL HABERLER Efe göz sağlığı için uyardı
Yeni Başkan Toraman oldu
YEREL HABERLER Yeni Başkan Toraman oldu
Türkiye’de ilk Erzurum’da tek Online iş başı eğitim denetim yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk Erzurum’da tek Online iş başı eğitim ...
Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak ...
Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL tazminat ödeyecek 
YEREL HABERLER Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL ...
Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan ...
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak ...
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına ...
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak ...
Atatürk Üniversitesinden bir ilk daha Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde laparoskopik ovariektomi ve ovariohisterektomi operasyonlarına başlandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden bir ilk daha Veteriner ...
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
YEREL HABERLER Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X