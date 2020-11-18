“Yaşayan Değerlerimiz” projesi pilot ilçe Aşkale'de uygulanmaya başladı 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yaşayan Değerlerimiz” projesi pilot ilçe Aşkale'de uygulanmaya başladı 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından yapılacak

İHA

“Yaşayan Değerlerimiz” projesi pilot ilçe Aşkale'de uygulanmaya başladı 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından yapılacak

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının başlattığı “Yaşayan Değerlerimiz” adlı proje pilot ilçe seçilen Aşkale'de başladı. Proje kapsamında 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından yapılacak.
Erzurum Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla pilot ilçe Aşkale'de “Yaşayan Değerlerimiz” adlı projeye başladı. Aşkale ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara profesyonel ekipler ile birlikte ev ziyaretleri yapılarak, ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından gerçekleştirildi. Aynı zamanda psikolojik danışman ve sosyolog tarafından yaşlılara psikolojik destek sağlandı. Yaşamlarını idame etmekte zorlananlar tespit edilip, sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için fikirler paylaşılıp dertlerine ortak olundu. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere sağlamış olduğu sosyal haklar ve verdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Gerçekleştirilen proje kapsamında ziyaret edilen vatandaşlar, uygulamadan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler.
İlçeye gelen heyeti makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Keser ve Engelliler Şube Şefi Mahmut Temel ile birlikte engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanadı yaralı kızıl doğan tedavi altına alındı Saçma ile yaralanan doğanı bulan hayvansever avcılara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kanadı yaralı kızıl doğan tedavi altına alındı Saçma ...
Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya programcılığı yapıyor
YEREL HABERLER Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya ...
Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
Başkan Sekmen: “Erzurum’a yeni fabrikalar kurulacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Erzurum’a yeni fabrikalar kurulacak”
Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim yılına başlamasının 62. yıl dönümü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim yılına ...
Büyükşehir’den atlı spor kulüplerine yem desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den atlı spor kulüplerine yem desteği
Başkan Sekmen: “Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Erzurum, hayvancılık ve tarımda da ...
Apartman yöneticisi, tamir yapılan çatıdan düşüp, öldü
YEREL HABERLER Apartman yöneticisi, tamir yapılan çatıdan düşüp, ...
Ünlü kahve zinciri Starbucks, Erzurum MNG’de 20 Kasım’da açılıyor
YEREL HABERLER Ünlü kahve zinciri Starbucks, Erzurum MNG’de 20 ...
Aşkale heyetinden Jandarma Komutanlığı’na ziyaret
YEREL HABERLER Aşkale heyetinden Jandarma Komutanlığı’na ziyaret
Aydemir’den Erzurum için 6’ıncı Bölge Teşviki talebi Aydemir: ‘Daha da mesafe alacağız Allah’ın izniyle’ Aydemir KUDAKA ve DAP’ı gündeme taşıdı Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda yükseliş dönemi yaşıyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir’den Erzurum için 6’ıncı Bölge Teşviki ...
Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım’ projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu
YEREL HABERLER Gençlik Merkezlerinden örnek proje ‘Kurallara Uyalım, ...
Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi mahalle çalışmalarına devam ediyor
Erzurum’da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Erzurum’da tehlikeli yolculuk
BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı
Efe göz sağlığı için uyardı
YEREL HABERLER Efe göz sağlığı için uyardı
Yeni Başkan Toraman oldu
YEREL HABERLER Yeni Başkan Toraman oldu
Türkiye’de ilk Erzurum’da tek Online iş başı eğitim denetim yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk Erzurum’da tek Online iş başı eğitim ...
Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak ...
Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL tazminat ödeyecek 
YEREL HABERLER Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL ...
Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Azerbaycan’a zafer bayramı yaşatan ...
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak ...
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına ...
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X