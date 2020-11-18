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Milletvekili Aydemir’den vefa vurgusu Aydemir’den muhalefete şiirli tepki Aydemir Gezi olaylarını hatırlattı ‘Aydemir’den ‘Vefan kadar insansın’ vurgusu Aydemir’den Albayrak’a Teşekkür

İHA

Milletvekili Aydemir’den vefa vurgusu Aydemir’den muhalefete şiirli tepki Aydemir Gezi olaylarını hatırlattı ‘Aydemir’den ‘Vefan kadar insansın’ vurgusu Aydemir’den Albayrak’a Teşekkür

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemiyle meselelere nüfuz etme, problemleri anında çözme noktasında ciddi mesafe aldık. Allah’ın izniyle daha iyisi olacak. ‘ dedi.
Ziya Paşa’nnın İfadeleriyle Tepki
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe müzakerelerinde, muhalefetin otel lobilerindeki IMF heyetiyle buluşmasını ve CHP, İYİP, HDP, SP ortak yapım anayasa çalışmalarını not düşüp, hallerini Ziya Paşa’nın dörtlüğü ile tariflendiren Milletvekili Aydemir, “Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde” dizelerini paylaştı.
Takdir ve Vefa Vurgusu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Hazine ve Maliye Bakanlığı etabında AK Parti Grubu adına değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Devlet ve Millete hizmet edenlere takdir ve vefanın vazgeçilmez bir yaklaşım olduğunu kaydederek, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’a minnettar bulunduklarını belirtti.
Albayrak’a Övgü
Hazine ve Maliye bakanı Lütfü Elvan’ın bakanlık sunumu yaparken önceki Bakan Berat Albayrak’a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarını sunarak, teşekkür etmesini alicenaplık olarak değerlendiren Milletvekili Aydemir, Ziya Paşa ve Şair Baldede’nin dizelerini aktararak, ‘Şair çok nefis bir vurguyla, diyor ki: “Her hatırladığında sevdiklerini / Elini yüreğine koy / Veda anı ile vefa yüreğinde yan yanadır / Her vedanın ardında vefa sınanır / Vefan kadar insansın.” Bir başkasını da bir dadaş, zirve bir isim söylüyor, diyor ki: “İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah/ Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.”
Değerli Bakanım, başlarken önceki Bakanımız Berat Bey’e yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarınızı ifade ettiniz, teşekkür ettiniz. Bu bir alicenaplık, elbette ki bu ak yüreklere has bir hususiyet; bunu yaptığınız için size minnettarım. ‘ dedi.
Albayrak’ın Hizmetleri
Albayrak’ın enerji ve Tabii Kaynaklar ve Hazine Maliye Bakanlığı dönemlerinde bir devlet adamı olarak önemli hizmetlere imza attığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Beş yıldır Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. Berat Bey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında geldi, bütçelerini sundu, kanuni düzenlemelerde geldi, çok defa mülaki olduk, görüştük. Her defasında öğreten bir tarzı vardı, her defasında kendinden emin, yaptığı işi bilen bir tarzına şahit olduk. Dahasını söyleyeyim; hem Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçelerini tartışırken hem de Enerji Bakanlığı bütçelerinde muhalefetin acımasızca tenkitlerine çok susturucu, esaslı, bilgiye dayalı karşılıklar veriyordu ve şuna şahit oldum: Burada çok sayıda arkadaşımız var, onlar biliyorlar ki hakkı teslim etmek zorunda kaldılar. Bundan dolayı size ben minnettarım.’ ifadelerine yer verdi.
Erzurum’a Ait Deyimle Tepki
Bütçe kaydında muhalefetin yaklaşımına Erzurum’a ait bir deyimle tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘
‘Muhalefet “öldük, bittik, yok olduk” teranesini hep dillendirdi bugüne kadar. Bunu biz de bir vesile altını çizerek söylemiştik. Rahmetli annemin hep altını çizerek dillendirdiği bir aforizma vardı: “Ben kız idim, o söz idi.” Yıllardır bunu söylerler ama söyledikleri hakikat bulmaz. Hakikat nedir? Bizim yürüdüğümüz esaslı rotadır ve geldiğimiz noktada dünyaya parmak ısırtan hâlimizdir.’ dedi.
Postcovid Süreci
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cevdet Yılmaz’ın İçinde bulunulan süreci Postcovid olarak adlandırdığını belirten Milletvekili Aydemir, Bakan Elvan’a hitap ederek, ‘İçinde bulunduğumuz hâli sadece Türkiye’ye has diye düşünürsek, Türkiye mihverinde ele alırsak yanılırız. Oysa sizin vermiş olduğunuz bilgiler var, belgeye dayalı bilgiler ve burada dünyayı tarif eden, dünyayı anlatan esaslı rakamlar verdiniz. Oraya baktığımızda Türkiye’nin iktisadi yönden çok ciddi bir mesafe aldığını Elbette ki sıkıntılarımız var, elbette problem yaşıyoruz, bütün dünya bunu yaşıyor ama Türkiye dünyaya rağmen, dünyada âlâyı vala ile anlatılan, çok zirvelere konulan ekonomilerin diz çöktüğü noktada biz şükür gayet iyi gidiyoruz. Sizinle beraber çok daha iyi mesafe alacağımıza inanıyorum ben. Bakanımız Berat Bey bir gayret koydu, çok ciddi bir gayretti. Ben inanıyorum yetkinliğine ama sizin de bu noktadaki vukufiyetinizi biliyorum. ‘diye konuştu.
Aydemir’den Dönemsel Hatırlatma
İçinde bulunulan salgın dönemi ve ekonomiye yansıyan etkileriyle Türkiye üzerinde oynanan iktisadi oyunları hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bir arkadaşımız bir not düştü, “Her kalkınma planından sonra farklı rakamlar ifade ediyorsunuz, açıklıyorsunuz.” Eyvallah, doğru diyor ama şunu söylemesi lazım: Ya arkadaş, her zaman diliminde yaşadıklarımız pişmiş tavuğun başına gelmeyecek kadar Hakikaten dramatik şeyler oldu, bunu biz yaşamadık mı? Bir diğer arkadaşımız, faizlerden bahsetti, “Yüzde 20’lere falan gidecek.” dedi. Ben inanıyorum ki sayın Bakanım, siz ona çok özel bir kert vuracaksınız, ondan eminiz. Ama şu da bir vakıa: Bunları biz beraber yaşadık bu ülkede; faizlerin en az, en dip noktaya geldiği zaman dilimi ne zamandı? 2013 değil mi, 17 Mayıs 2013, yüzde 4,5’lara inmiş. Sonra ne yaşamışız?’ dedi.
Gezi Olayları
Gezi olaylarını hatırlatarak, provokasyonlara işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Gezi olaylarını yaşamışız. Yani bir netameli hâl ile muhatap olmuşuz. Kim yaşatmış bunu? Aportta bekleyen Türk ve Türkiye düşmanları yaşatmışlar. Gezinin faturası 100 milyarları geçmiş. Gezi olayları tam da Türk ve Türkiye düşmanlarının organize ettiği bir yapıdır. Onun ekonomik sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz, gördük bunları. O olayları planlayanları söylüyorum, o plan özel bir plandı ve yaşadıklarımızı biz biliyoruz.İşte söylüyoruz, çıkan sonuçları görüyoruz. Gezi olaylarından sonra Türkiye’nin de ekonomisinin geldiği noktayı konuşuyoruz biz.’ kaydını düştü.
Muhalefetin Algı Yaklaşımı
Muhalefetin algı yaklaşımında bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bunların işi gücü algı; hakikatle uzak, yakın ilgileri yok. O yüzden de ben bu frekansta konuşanları söylüyorum, Ne diyorlar? “Algı her şeydir.” Yaptıkları algı, başka bir şey değil.’ diye konuştu.
Aydemir: Cumhurbaşkanımızın Kaydı, Millî Bir Kayıttır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz.” vurgusuna yönelik eleştirilere de cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘ Sayın Cumhurbaşkanımız neye göre demiş bunu? Bu, bir milleti tarif etme, milleti temsil etme noktasında devlet adına konuşulmuş bir kayıt, düşülmüş bir kayıt.
Cumhurbaşkanımızın kaydı çok esaslı, millî bir kayıttır ve söylenmesi gereken bir ifadedir. Onu yaptığımız için şükür geldiğimiz noktada ciddi mesafeler aldık, bugün sadece iktisadi sahada değil, hayatın hangi tarafına yönelirseniz yönelin aldığımız mesafe ortada. Kaldı ki en önemli miyar, en önemli ölçü, en önemli kriter vatandaşın bakış açısıdır. Millet ne diyor arkadaşlar, millet ne diyor? Buraya yönelmek lazım, milletin ne dediğini biz biliyoruz, milletin içindeyiz. En mühim karine, milletin verdiği karnedir arkadaşlar. Karnelerimizi alıyoruz, sonra sigaya çekilme noktasındaki hâlimize bakıyoruz. Elhamdülillah, bir özel sistem getirmişiz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle meselelere nüfuz etme, problemleri anında çözme noktasında ciddi mesafe aldık. Dolayısıyla, Allah’ın izniyle daha iyisi olacak.’ dedi
Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirlik
AK Parti dönemiyle birlikte devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin esas haline geldiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin başarısının altında yatan temel sebep budur. AK Parti
hiçbir zaman kapalı kapılar ardında IMF’yle otel lobilerinde görüşme yapmamıştır. Ne yapmışsak açık yapmışız. Ekonomiyi ecnebilere ihale etme gibi bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmadı. Ne yapmışsak doğrusunu yapmışız.’ değerlendirmesinde bulundu.
Muhalefetin Gizli Anayasa Çalışması
Milletvekili Aydemir, muhalefeti eleştirerek, ‘Biz, mesela, Cumhur İttifakı’yla bir çalışma yapmışız. Ne yapmışız? Anayasa değişikliğine dönük kayıtlarımız olmuş, millete gitmişiz. Oysa sonra görüyoruz ki kapalı kapılar ardında envaitürlü Anayasa değiştirme çalışmaları yapılmış “Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez.” denen maddeleri değiştirilsin diye özel gayretler sarf edilmiş, metinler hazırlanmış. Bak, bunları biz şimdi görüyoruz. Öyleyse bir şeyi söylerken hâlinize dönüp bakın. Burada, yine, bizim, rahmetli Ziya Paşa’nın çok özel bir sözü var ya: “Onlar ki laf ile verir dünyaya nizamat. Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.” Tam da böyle, işleri güçleri budur. Yani karşı tarafa sözüm ona nizam verecekler, oysa hanelerine baktıklarında amiyane ifadesiyle, ben buradaki kardeşlerimi tenzih ediyorum pislikten geçilmiyor. Öyleyse daha dikkat üzere tenkitlerimizi geliştireceğiz. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, ‘Otel lobilerinde IMF’yle hesap tutmak pislik değil midir? Kapalı kapılar ardında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez.” denen maddelerini değiştirmeye çalışmak pislik değil midir? Bunlar yapılmış.’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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